Segunda División Profesional: Plaza Colonia le ganó los puntos a Oriental en la AUF por superar el límite de extranjeros y es puntero, pero el equipo de La Paz apelará

La Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF ) falló a favor de Plaza Colonia en su reclamo de puntos contra Oriental de La Paz , acusando que el equipo de Canelones se pasó del límite de extranjeros que se pueden utilizar en el encuentro que le ganó 2-0, y recuperó la punta de la Tabla Anual de la Segunda División Profesional .

Según informó el periodista Carlos Bardakian y confirmaron fuentes de Plaza a Referí, el patablanca reclamó que Oriental utilizó a seis futbolistas extranjeros , uno más que lo permitido, en el encuentro del pasado 30 de agosto entre ambos que el conjunto de La Paz ganó 2-0 .

Oriental comenzó el encuentro con el brasileño Adriel da Silva en el arco, los argentinos Gabriel Chocobar y Nicolás Kozlovsky en defensa, y el también brasileño Renato Alexandrinho –autor de uno de los goles– en ataque.

En el segundo tiempo ingresaron en el equipo dirigido por Darío Flores Kaué Marques (brasileño) y por último el argentino Enzo Vlaemich , el sexto extranjero de la noche que despertó el reclamo de Plaza Colonia.

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Más de un mes después, la Cámara de Disputas de la AUF le dio los puntos a Plaza por este partido, manteniendo el resultado para las estadísticas.

Con este fallo favorable, Plaza Colonia recuperó el primer lugar de la Tabla Anual de la B, que da dos ascensos directos a la Liga AUF Uruguaya y cuatro puestos de playoffs para un tercer ascenso.

Tiene 47 puntos, tres más que su escolta Atenas de San Carlos y cinco por encima de Oriental y Rentistas. Fénix, con 40, y Colón, con 39 unidades, completan los cuatro cupos de playoffs.

Sin embargo, distintas fuentes indicaron a Referí que Oriental apelará el fallo de la AUF, por lo que esperan que el caso se resuelva al menos dentro de un mes, cuando esté a punto de culminar la fase regular de la categoría.