Peñarol goleó 5-1 a Nacional en el clásico de fútbol sala femenino, se coronó campeón del Clasificatorio y tiene ventaja deportiva para la final del Uruguayo

Peñarol se consagró campeón del Torneo Clasificatorio de fútbol sala femenino tras vencer con contundencia a Nacional por 5-1 en el clásico. El encuentro decisivo se disputó este sábado a puertas cerradas en las instalaciones del Palacio Cr. Gastón Guelfi, donde las aurinegras ratificaron su supremacía de principio a fin.

El equipo dirigido por Andrés Izquierdo saltó al campo con un quinteto inicial conformado por Sofía Olivera en el arco, junto a Stefani Suárez, Naiara Ferrari, Shamila González y Lorena Graña.

Desde los primeros minutos, Peñarol impuso condiciones ante Nacional, logrando marcharse al descanso con una sólida ventaja de 2-0.

Durante el segundo tiempo, la superioridad táctica y física de Peñarol terminó de inclinar la balanza.

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Prácticamente se vio a un solo equipo sobre la cancha, administrando los tiempos del juego y aumentando la brecha en el marcador hasta sellar la contundente victoria de 5-1.

Con la conquista de este Torneo Clasificatorio, el plantel conducido por Andrés Izquierdo no solo suma un nuevo trofeo a sus vitrinas, sino que asegura un beneficio estratégico clave de cara a la definición de la temporada: Peñarol contará con ventaja deportiva en la gran final por el Campeonato Uruguayo.