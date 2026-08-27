Velatorio de Ruben Rada será abierto a todo público en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo

El velatorio de Ruben Rada , quien murió este miércoles a los 83 años , se realizará este jueves en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo y será abierto a todo público.

La despedida comenzará a las 14:00 y se extenderá hasta las 21:00 , según informó la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse .

La decisión de realizar un velatorio abierto fue tomada a pedido de la familia del músico. "Creo que es un dolor muy grande, verdaderamente muy grande, para todas y todos los uruguayos y para muchísima gente que no es uruguaya. Para miles y miles de personas en el mundo", expresó Cosse.

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La vicepresidenta aseguró que "queda chico decir que es la despedida que se merece" y destacó el legado que dejó Rada en la cultura uruguaya.

"Su arte para la cultura uruguaya, para la infancia, para la juventud, para todas las edades, su música, su sentido del humor, su coherencia, su solidaridad, su generosidad, con todos, con los otros artistas, es muy difícil de describir. Creo que la mejor descripción es que lo tenemos en nuestro corazón, latiendo con nosotros", afirmó.

El Palacio Legislativo aprobó una resolución en la que resaltó la "singular relevancia" de Rada para la cultura nacional y su "extensa y destacada trayectoria artística".

El texto destaca que el músico realizó "una contribución fundamental a la música uruguaya y, particularmente, a la difusión y proyección internacional del candombe y sus diversas expresiones".

"Su trayectoria y su aporte a la identidad cultural del Uruguay le han valido un amplio reconocimiento nacional e internacional", agrega la resolución.