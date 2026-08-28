El extremo que suena para Nacional y que podría sumarse al plantel de Daniel Carreño en el cierre del período de pases

Nacional puede concretar una nueva incorporación en el cierre del período de pases con un jugador que está en carpeta de los tricolores y que llegaría desde la Segunda división del fútbol uruguayo.

Se trata del extremo Nahuel Gelos , de 21 años, quien juega en Miramar Misiones , equipo que actualmente milita en la “B” tras descender en la pasada temporada.

El futbolista de pierna derecha nacido en Salto jugó el año pasado en Primera división al firmar con los cebritas para el segundo semestre.

Disputó seis partidos en el Torneo Clausura, uno de ellos como titular, con una asistencia en du debut ante Danubio.

Daniel Carreño habló sobre el clásico entre Peñarol y Nacional tras empatar contra Albion: las "ventajas" que no le preocupan del carbonero y las pistas que dio del once

¿Quién ganará el clásico Peñarol vs Nacional? Mirá lo que dijo la Inteligencia Artificial, que dio a su favorito y el pronóstico para el domingo

Luego, tras el descenso, permaneció en el club, si bien estuvo en la mira de Danubio, aunque no hubo avances para su fichaje.

En la presente temporada lleva disputado 20 partidos (19 como titular), 6 por el Competencia y 14 por el campeonato de Segunda división, con dos goles y dos asistencias, con un total de 1.628 minutos.

Gelos está en la mira de Nacional desde hace un tiempo. Su representante es Marcelo “Sapo” Sosa, exbarra tricolor devenido en representante de futbolistas, quien había tenido charlas con el exmanager deportivo albo Sebastián Eguren por el jugador este año y que ahora sigue en contacto con el área deportiva del club.

El extremo llegaría para sumarse al plantel principal y no como una apuesta para Tercera división. La opción sería un préstamo.

El período de pases del fútbol uruguayo cierra el próximo 2 de setiembre y puede haber altas en los tricolores.