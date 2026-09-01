Comercio internacional de lácteos con leves cambios de precios en las nuevas referencias

Las nuevas referencias de valores de lácteos en el mercado internacional , conocidas este martes, tuvieron muy pocos cambios con relación a los antecedentes más próximos, dado que el precio promedio del conjunto de los productos ascendió 0,9% y el de la leche en polvo entera descendió 0,1% .

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Eso fue lo sucedido en una nueva instancia de la plataforma de comercialización Global Dairy Trade (Comercio Global de Lácteos), según actualizó el Instituto Nacional de la Leche (Inale).

La Unión Europea activa la suspensión de importación de carne desde Brasil

El mensaje de los productores en el Desayuno Forestal sobre las decisiones que suman y las que restan

En los eventos del Comercio Global de Lácteos (GDT, por sus siglas en inglés) confluyen compradores y vendedores de ingredientes lácteos de 70 países, que comercializan entre 2.000 millones y 3.000 millones de dólares anuales.

En 2026 hubo seis subastas iniciales con alzas en el valor, luego otras dos con descensos, seguidas por dos instancias de mejoras, posteriormente tres bajas al hilo y ahora cuatro subas seguidas, siempre considerando el valor promedio.

Primera licitación de GDT en setiembre

Considerando todos los productos, la referencia del valor medio ascendió 0,9% y quedó en US$ 3.910 por tonelada.

Leche en polvo entera

En el caso de la leche en polvo entera (WMP), el producto lácteo de mayor volumen en las colocaciones externas para el país, el precio promedio tuvo este martes 18 de agosto una baja de 0,1% quedando así el valor en US$ 3.585 por tonelada.

Un año atrás

El precio actual para el conjunto de los lácteos es menor al valor del inicio de setiembre de 2025 cuando estaba en US$ 4.043 y en el caso de la leche en polvo entera el actual es también más bajo dado que entonces alcanzó los US$ 3.809 por tonelada.

Otros lácteos exportados desde Uruguay son leche en polvo descremada (este 1° de setiembre mejoró 5,3% a US$ 3.695) y manteca (cayó 0,8% a US$ 5.028).

Las 17 subastas de 2026 en GDT

+ 0,9% el 1° de setiembre / US$ 3.910 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.585)

+ 2,3% el 18 de agosto / US$ 3.873 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.483)

+ 0,1% el 4 de agosto / US$ 3.778 por tonelada (leche en polvo entera US$ )

+ 1,5% el 21 de julio / US$ 3.815 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.4486)

- 4,9% el 7 de julio / US$ 3.793 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.425)

- 2,8% el 16 de junio / US$ 3.979 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.589)

- 0,6% el 2 de junio / US$ 4.012 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.706)

+ 0,6% el 19 de mayo / US$ 4.198 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.772).

+ 1,5% el 5 de mayo / US$ 4.127 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.741).

- 2,7% el 21 de abril / US$ 4.143 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.666).

- 3,4% el 7 de abril / US$ 4.228 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.687).

+ 0,1% el 17 de marzo / US$ 4.330 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.409).

+ 5,7% el 3 de marzo / US$ 4.301 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.863).

+ 3,6% el 17 de febrero / US$ 4.028 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.706)

+ 6,7% el 3 de febrero / US$ 3.830 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.614)

+ 1,5% el 20 de enero / US$ 3.615 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.449)

+ 6,3% el 6 de enero / US$ 3.533 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.407)

Aumento destacado por leche en polvo descremada

Alzas y ajustes en la mencionada plataforma comercial son de mucha trascendencia para un mercado como el uruguayo, donde entorno al 80% de la leche que se produce tras ser industrializada tiene como destino diversos mercados externos.

Considerando rubro a rubro, el mayor incremento en las referencias de precios fue en leche en polvo descremada y la baja más notoria fue en cheddar.

Global Dairy Trade: la primera licitación de setiembre 2026 situó la LPE en US$ 3.585.

Conocé más: https://t.co/wsL2SU5oo0 pic.twitter.com/Qq8lABoDJJ — INALE (@INALE_UY) September 1, 2026

En esta subasta participaron 157 postores que adquirieron 43.976 miles de toneladas, un 7,1% más en el volumen respecto a la anterior instancia.

La próxima licitación, el evento N° 412, será la segunda del mes setiembre, el martes 15.