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Tiziano Correa marcó sus primeros goles con Nacional y reveló cuál fue la "carga emocional" que le pesó al enfrentar a River Plate por Copa AUF Uruguay

El delantero de Nacional reveló que se siente más cómodo jugando de centrodelantero que de extremo y este jueves respondió con un doblete

3 de septiembre de 2026 18:40 hs
Tiziano Correa

Tiziano Correa

Foto: Dante Fernández/Focouy

El delantero de Nacional, Tiziano Correa, fue una de las grandes figuras que tuvo este jueves el tricolor para llevarse tres valiosos puntos del Parque Saroldi en la victoria 3-2 ante River Plate por la segunda fecha del grupo 5 de la Copa AUF Uruguay.

Correa marcó a los 7' tras un grosero error de Lucas Camejo en la salida de River Plate y a los 40' aprovechó un rebote largo que dejó Damián Frascarelli tras remate de afuera del área de Luciano González, otra de las figuras que tuvo Nacional.

"Fue una carga emocional muy grande volver a jugar en el Saroldi luego de lo que fue el año pasado", dijo Correa en referencia al descenso sufrido por el darsenero al cabo de la Liga AUF Uruguaya 2025.

"Capaz que este era un partido que antes se nos escapaba y hoy lo pudimos cerrar", analizó.

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"Son los dos primeros goles que hago con Nacional, sirven para agarrar confianza y ayudar al grupo con lo que pueda", expresó el centrodelantero.

"El clásico es un campeonato aparte, por suerte pudimos ir y ganar, y ahora no hay que parar de ganar", manifestó.

"Mi posición es más de 9 o de segunda punta, pero donde me toque ayudar al equipo voy a estar disponible", remarcó el hijo de Fernando "Petete" Correa, exjugador de River Plate, Atlético de Madrid y Peñarol.

Correa tiene 22 años, llegó a Nacional tras jugar el primer semestre del año en Cerro Largo, debutó el 17 de julio contra Wanderers por el Torneo Intermedio ingresando a los 70' por Maximiliano Silvera, en el Gran Parque Central.

Este fue su séptimo partido y ante su exequipo anotó sus dos primeros goles con Nacional donde ha dado una mano como falso extremo izquierdo pero nunca antes había jugado de 9 como referencia de área.

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