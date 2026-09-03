El fichaje de Nacional que llegó con una afección en meniscos de la que no estaban enterados: la detección del área deportiva tricolor y cómo se rediseñó su contrato

Alejandro Martínez , el extremo argentino de 29 años que esta semana firmó con Nacional , llegó a los tricolores con una afección en los meniscos que fue detectada en los chequeos de rigor previos a cerrar el acuerdo.

El futbolista había viajado el pasado jueves 27 de agosto a Montevideo y su presentación se demoró más de lo habitual, lo que llamó la atención, siendo oficialmente anunciado el pasado martes 1° de setiembre.

En esos días pasaron cosas y en las últimas horas se conoció que el futbolista cuya ficha pertenece a Talleres de Córdoba y que estaba cedido en Huracán padece una afección en los meniscos de una rodilla.

Desde Nacional señalaron que no estaban al tanto de esa condición que padecía el futbolista, quien estaba entrenando de forma normal en los de Parque Patricios, si bien no jugaba con frecuencia.

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Luego, la sanidad del club le hizo los chequeos y controles de rigor que se les hacen a todos los jugadores antes de ficharlo. Y en las imágenes se detectó su situación.

Alejandro Martínez en su primera práctica en Nacional

En los albos indicaron que tenía “un tema en los meniscos”, sin dar mayores detalles de su magnitud.

El jugador tiene esa afección desde hace mucho tiempo y no le ha impedido desarrollar su carrera, con entrenamientos, convocatorias y partidos con minutos en cancha.

En los estudios tampoco se le detectó presencia de líquido en la zona.

Los recaudos que tomó Nacional

A pesar de no evidenciar mayores problemas, en Nacional se tomaron recaudos ante la posibilidad de que en cualquier momento pudiera ocurrirle algo grave en el menisco.

En ese sentido, el presidente tricolor Ricardo Vairo y el vicepresidente Flavio Perchman hablaron con el representante del futbolista, le informaron lo que habían detectado y le plantearon cambiar el contrato que se había establecido en un primer momento para estar cubiertos en caso de que Martínez sufriera un problema mayor en esa zona.

Alejandro Martínez en Nacional

Sobre el salario que se había acordado, se definió que se le pagará el 25% de ese monto y que el otro 75% queda sujeto a que el jugador esté en condiciones y sea convocado para jugar los partidos.

Las partes estuvieron de acuerdo y se cerró un préstamo hasta fin de año con una opción de compra no obligatoria.

Martínez entrenó por primera vez en la Ciudad Deportiva Los Céspedes el martes, antes de ser presentado en las redes del club, y este jueves entró en la primera convocatoria bajo las órdenes de Daniel Carreño para el partido ante River Plate por la Copa AUF Uruguay, en el que podía tener su debut.

Convocados de Nacional ante River Plate por Copa AUF Uruguay 2026

El perfil de Alejandro Martínez

El argentino Martínez, a quien los albos seguían desde el año pasado, llegó desde Huracán de Parque Patricios, club en el que estaba a préstamo desde la T, y su vínculo con los albos será hasta fin de año.

Es un extremo izquierdo de 29 años que ocupará el último cupo extranjero en el plantel, por lo que Nacional tuvo que darle salida al colombiano John Guzmán, último detalle que se debía definir para su llegada.

Los internacionales en el actual plantel tricolor son los argentinos Tomás Verón Lupi, Alexis Martín Arias, Bruno Zuculini, Rubén Botta y el costarricense Francisco Calvo, mientras que el panameño Luis Mejía ya es jugador AUF.

Según supo Referí, este martes Martínez tuvo su primer entrenamiento en la Ciudad Deportiva Los Céspedes, antes de que el club hiciera el anuncio de su firma en las redes sociales.

Alejandro Martínez en Huracán

El extremo nacido en González Catán, de 1,70 metros de altura y pierna zurda, tiene una extensa carrera con varios destinos internacionales.

Comenzó su carrera en Atlas, equipo del ascenso argentino y recordado porque fue protagonista del reality show "Atlas, la otra pasión", desde donde pasó luego a Sportivo Barracas, Argentino de Merlo, Defensores de Belgrano y Central Córdoba.

Sus buenas actuaciones llevaron a que en 2023 lo fichara Tijuana de México, su primera salida internacional.

Luego, regresó a Córdoba para jugar en Talleres, donde lo dirigió Alexander Medina, y desde ahí fue cedido a Ceará y Cuiabá de Brasil, ambos clubes en 2025, para luego pasar por Huracán y ahora llegar a Nacional.

Sus últimos números

Los números del extremo argentino indican que en los últimos dos meses, en la vuelta del fútbol argentino luego del Mundial 2026, jugó solo dos partidos de los seis que disputó Huracán por el Clausura del vecino país.

El 24 de julio el globo retomó la actividad y Martínez fue suplente ante Banfield. Luego, a la siguiente fecha entró 8 minutos ante Independiente Rivadavia y en la siguiente uno ante Atlético Tucumán.

Alejandro Martínez en su llegada a Huracán

Después, fue suplente en el clásico ante San Lorenzo, no estuvo convocado ante Sarmiento, y fue suplente en el último partido frente a Riestra el pasado 22 de agosto.

Martínez llegó a Huracán en este 2026 procedente de Talleres de Córdoba en un préstamo por un año con una opción de compra de US$ 2.000.000 por el 100% del pase y con una plusvalía del 20% para el equipo cordobés en caso de una futura venta.

Tras seis meses sin marcar goles y al no ser muy considerado por Diego Martínez, la cesión fue cortada y pasó a los tricolores.

En total, en el globo, jugó 13 partidos, la mayoría de ellos en enero, febrero y marzo, no marcó goles y sumó un total de 440 minutos (33.85 minutos por partido en promedio).