La educación después de las respuestas

Suecia, uno de los países que más tempranamente incorporó las pantallas a la educación, está comprando otra vez libros impresos. Desde 2024, su gobierno comenzó a subsidiar los textos escolares; a partir de 2026, destinó a ese objetivo 555 millones de coronas suecas anuales. También dispuso que las escuelas cuenten con bibliotecas atendidas por personal y resolvió avanzar hacia la prohibición de los teléfonos móviles durante toda la jornada educativa.

No es una decisión tomada por un país que desconfíe de la innovación. Suecia incorporó la competencia digital a su currículo nacional en 1994. Fue, en ese terreno, una precursora. Precisamente por eso resulta significativo que hoy revise las promesas incumplidas de aquella digitalización.

Algo semejante, aunque de alcance más acotado, ocurrió en Riihimäki, una ciudad finlandesa de unos 30.000 habitantes. Después de una década de promoción de computadoras portátiles en las aulas, varios estudiantes volvieron a clase con libros en sus mochilas. Los docentes habían advertido que los dispositivos facilitaban la distracción y afectaban la concentración. Los propios alumnos dijeron que podían leer y trabajar con mayor facilidad sobre el papel.

No fue Finlandia entera la que renunció a las computadoras. Fue una comunidad educativa la que decidió corregir el rumbo después de observar los resultados de su experiencia. La precisión importa porque no estamos ante una cruzada contra la tecnología. Estamos ante algo mucho más interesante: sistemas educativos avanzados que se permiten revisar sus certezas.

Las sociedades maduras hacen eso. No convierten las políticas públicas en dogmas. Las evalúan. Conservan aquello que dio resultado y modifican lo que dejó de responder a la realidad.

Durante casi dos décadas, la gran preocupación educativa fue la brecha digital. Tener o no tener acceso a una computadora podía determinar las oportunidades de un niño. Uruguay comprendió tempranamente la dimensión social de esa desigualdad. El Plan Ceibal fue una respuesta a un problema real de su tiempo: democratizó el acceso a la tecnología y colocó al país en una posición de vanguardia.

Aquella acción era imprescindible. Pero ninguna acción conserva su vigencia limitándose a repetir su primer acto. Las preguntas de 2026 ya no son las de 2007. La computadora dejó de ser un objeto excepcional. Un teléfono permite hoy acceder, desde cualquier lugar, a una cantidad de información que ninguna biblioteca personal habría podido reunir hace pocos años. La inteligencia artificial puede redactar un ensayo, resolver un ejercicio, producir una imagen, programar una aplicación o resumir cientos de páginas en apenas unos segundos.

La información dejó de ser escasa. Lo escaso es el criterio. La primera revolución educativa consistió en democratizar el acceso a la información. La segunda deberá formar ciudadanos capaces de pensar cuando la información ya no sea escasa y la inteligencia artificial pueda responder casi todo. Esa diferencia cambia el propósito de la educación.

La OCDE viene describiendo ese cambio desde antes de la expansión de la inteligencia artificial generativa. Su Learning Compass 2030 no concibe al estudiante como un receptor pasivo de conocimientos, sino como una persona capaz de ejercer autonomía, orientarse en situaciones desconocidas y combinar conocimientos, habilidades, actitudes y valores para actuar responsablemente.

La metáfora de la brújula no es casual. La educación ya no puede entregar un mapa inmutable, porque nadie conoce con precisión el territorio en el que deberán vivir los jóvenes. Debe proporcionarles los instrumentos intelectuales para encontrar una dirección propia. La inteligencia artificial convirtió esa previsión en una urgencia.

El Digital Education Outlook 2026 de la OCDE recoge una advertencia crucial: la inteligencia artificial generativa puede contribuir al aprendizaje cuando responde a objetivos pedagógicos claros, pero sus beneficios no surgen automáticamente del uso de la herramienta. Una persona puede producir un trabajo mejor con inteligencia artificial sin haber adquirido, necesariamente, los conocimientos y las capacidades que ese trabajo parece demostrar.

Es una paradoja nueva. El resultado puede mejorar mientras el aprendizaje se debilita. Un estudiante puede entregar un texto impecable que no sabría explicar. Puede resolver un problema cuyo razonamiento no comprende. Puede obtener la respuesta correcta sin haber atravesado el proceso intelectual necesario para encontrarla. La herramienta habrá cumplido la tarea. La educación, no.

Una investigación difundida por la iniciativa SCALE de Stanford observó precisamente ese riesgo: estudiantes que utilizaron GPT-4 como apoyo durante la práctica lograron resolver mejor ciertos ejercicios, pero luego rindieron peor cuando debieron trabajar sin esa asistencia. La inteligencia artificial había mejorado su desempeño inmediato; no había garantizado un aprendizaje duradero. La propia revisión de Stanford sobre inteligencia artificial en la educación escolar advierte que la evidencia causal sigue siendo limitada, especialmente respecto de sus efectos de mediano plazo sobre la motivación, la metacognición, la autorregulación y el pensamiento crítico.

También el MIT ha advertido sobre la necesidad de que la inteligencia artificial acompañe el aprendizaje sin sustituirlo. Docentes e investigadores de esa universidad insisten en que las nuevas herramientas deben servir como andamiaje y no reemplazar la experiencia de aprender. La razón es sencilla: cuando delegamos sistemáticamente el esfuerzo cognitivo, podemos obtener respuestas cada vez mejores mientras perdemos la capacidad de construirlas por nosotros mismos.

La UNESCO ha llegado a una conclusión similar. Sus marcos de competencias en inteligencia artificial para estudiantes y docentes no reducen la alfabetización tecnológica al manejo de una plataforma. Incluyen una perspectiva centrada en la persona, el juicio ético, la comprensión de los límites de los sistemas y la evaluación crítica de sus resultados. La tecnología debe ampliar las capacidades humanas, no volverlas innecesarias. Este debate internacional permite mirar con otra perspectiva lo que hicimos en Uruguay.

Cuando impulsamos desde la ANEP la Transformación Educativa sostuvimos que no era suficiente modificar una lista de contenidos ni trasladar los viejos programas a una pantalla. Era necesario redefinir qué aprendizajes debían desarrollar los estudiantes para vivir en una sociedad distinta.

Por eso el Marco Curricular Nacional estableció diez competencias generales. Una de ellas fue el pensamiento crítico. No apareció como una consigna decorativa. Se lo vinculó con la capacidad de formular preguntas, construir argumentos, analizar puntos de vista, evaluar razones y revisar las propias posiciones.

El Marco Curricular era el documento de mayor jerarquía de la transformación curricular. A partir de él se organizaron la Educación Básica Integrada, las Progresiones de Aprendizaje, los perfiles de tramo, de egreso y los nuevos programas. El pensamiento crítico - junto a los otros pensamientos establecidos como competencias fundamentales - debía atravesar las diferentes disciplinas y toda la trayectoria educativa.

¿Estaba todo resuelto? Naturalmente que no. Ninguna transformación educativa se agota en la aprobación de documentos. Requiere tiempo, formación docente, evaluación, recursos, correcciones y continuidad. Debe medirse por lo que ocurre en el aula, no solo por lo que se escribe en un marco curricular y demás documentos.

Pero la orientación era correcta. El mundo educativo está llegando ahora, empujado por la inteligencia artificial, a la misma discusión que inspiró aquella transformación: la escuela no puede limitarse a transmitir información; debe enseñar a interpretarla, confrontarla, utilizarla y, cuando sea necesario, rechazarla.

Reducir aquel proceso a una disputa sobre nombres de asignaturas, reglamentos o distribución de horas fue no comprender su verdadero sentido. Y modificarlo hoy hasta diluir su orientación competencial supone correr el riesgo de volver a organizar la educación para un mundo que ya no existe.

La actual administración de la ANEP inició en 2025 una revisión y un ajuste de la Transformación Curricular Integral. Revisar no es, en sí mismo, un error. Nosotros también sostuvimos siempre que un cambio educativo siempre debía ser evaluado y corregido en lo pertinente. El problema aparece cuando la revisión deja de buscar mejoras y comienza a desarmar la coherencia que sostenía el cambio.

La propia hoja de ruta oficial planteó redefinir planes, programas, estructuras curriculares y reglamentos. Las decisiones adoptadas deben juzgarse por una pregunta concreta: ¿fortalecen la capacidad de los estudiantes para pensar, integrar conocimientos y actuar con autonomía, o nos devuelven a una enseñanza fragmentada, concentrada en la repetición de contenidos? No es una discusión entre contenidos y competencias. Ese enfrentamiento es artificial.

Nadie puede pensar críticamente sobre aquello que desconoce. El pensamiento necesita conocimientos, conceptos, lenguaje, memoria y cultura. Pero acumular datos tampoco asegura que una persona sepa analizarlos. Los conocimientos son la materia prima; las competencias permiten movilizarlos para comprender una situación, resolver un problema o construir un juicio propio. En la era de la inteligencia artificial, ambas dimensiones son inseparables.

La escuela deberá enseñar a utilizar las nuevas herramientas. Negarse a hacerlo sería condenar a los estudiantes a otra forma de desigualdad. Pero también deberá crear momentos en los que la tecnología no intervenga: leer un libro entero, escribir a mano, razonar sin asistentes, conversar con un docente, defender oralmente una idea, escuchar argumentos contrarios y experimentar la frustración de no encontrar enseguida una respuesta.

No todo esfuerzo debe ser eliminado. Hay dificultades que no son obstáculos para el aprendizaje. Son el aprendizaje. Durante años supusimos que el progreso educativo consistía en facilitar cada vez más el acceso a las respuestas. Ahora empezamos a comprender que la facilidad absoluta también tiene un costo. Una educación que elimina todo esfuerzo intelectual puede producir trabajos excelentes y pensamientos frágiles.

Ese es el dilema que Suecia intenta corregir cuando recupera los libros. Es el que algunos docentes finlandeses observaron cuando los estudiantes no lograban concentrarse detrás de sus pantallas. Es el que la OCDE formula al distinguir entre rendimiento asistido y aprendizaje real. Es el que UNESCO, Stanford y el MIT plantean cuando reclaman que la inteligencia artificial permanezca al servicio del desarrollo humano.

Y es también el dilema que Uruguay había comenzado a enfrentar con la Transformación Educativa que junto a un gran equipo se llevó adelante. No afirmo que una política quede validada porque el mundo utilice años después palabras semejantes. Los cambios deben demostrar sus resultados. Pero tampoco sería intelectualmente honesto ignorar que el rumbo internacional confirma la pertinencia de la pregunta que nos hicimos: ¿cómo formar personas autónomas, capaces de aprender durante toda la vida y de ejercer un juicio crítico en una sociedad saturada de información?

Esa pregunta está hoy más vigente que cuando comenzamos. La educación pública uruguaya fue capaz de adelantarse al mundo cuando comprendió la necesidad de establecer el acceso universal, gratuito y digital. También comenzó a adelantarse cuando colocó el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, el científico, el computacional, la autonomía, lo socioemocional y la capacidad de resolver problemas en el centro del currículo.

Desandar ahora ese camino no sería regresar a la educación de antes. Sería llegar demasiado tarde a la educación que necesitamos.