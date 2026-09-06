Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este domingo 6 de setiembre

Este domingo 6 de setiembre el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronostica una jornada marcadamente fría en todo el territorio, con cielos nubosos a cubiertos, chaparrones y heladas en varias zonas.
Área Metropolitana
La mínima será de 4°C y la máxima de 9°C. Por la mañana, según Inumet, el cielo estará nuboso con períodos de cubierto y chaparrones, con bajas sensaciones térmicas y heladas agrometeorológicas; el viento se ubicará entre 20 y 30 km/h, con ráfagas de 40 a 50 km/h.
Por la tarde y la noche continuará nuboso y cubierto, con chaparrones y temperaturas bajas, mientras el viento oscilará entre 10 y 30 km/h.
Norte
Inumet prevé una mínima de 2°C y una máxima de 12°C. Durante la mañana el cielo estará algo nuboso a nuboso, con bajas temperaturas y heladas; el viento irá de 20 a 30 km/h.
Por la tarde y la noche el cielo pasará a nuboso y cubierto, con neblinas y temperaturas bajas, y el viento se mantendrá entre 10 y 30 km/h.
Oeste
La región tendrá una mínima de 1°C y una máxima de 11°C. Por la mañana, de acuerdo a Inumet, el cielo estará nuboso con períodos de cubierto y chaparrones, con temperaturas bajas; el viento oscilará entre 10 y 30 km/h, con ráfagas de 40 a 50 km/h en zonas costeras.
Por la tarde y la noche seguirá nuboso y cubierto, con chaparrones y temperaturas bajas, mientras el viento se mantendrá entre 10 y 30 km/h.
Este
Inumet pronostica una mínima de 0°C y una máxima de 11°C. Durante la mañana el cielo estará nuboso con períodos de cubierto y chaparrones, con temperaturas bajas; el viento irá de 20 a 30 km/h, con ráfagas de 40 a 50 km/h en zonas costeras.
Por la tarde y la noche continuará nuboso y cubierto, con chaparrones y temperaturas bajas, y el viento oscilará entre 10 y 30 km/h, con ráfagas de hasta 40 km/h en zonas costeras.