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/ EL TIEMPO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este domingo 6 de setiembre

La temperatura mínima más baja se registrará en el este, con 0°C

6 de septiembre de 2026 8:59 hs
Tiempo Libre/ buen tiempo, clima, el tiempo, frio.
Foto: Leonardo Carreño

Este domingo 6 de setiembre el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronostica una jornada marcadamente fría en todo el territorio, con cielos nubosos a cubiertos, chaparrones y heladas en varias zonas.

Área Metropolitana

La mínima será de 4°C y la máxima de 9°C. Por la mañana, según Inumet, el cielo estará nuboso con períodos de cubierto y chaparrones, con bajas sensaciones térmicas y heladas agrometeorológicas; el viento se ubicará entre 20 y 30 km/h, con ráfagas de 40 a 50 km/h.

Por la tarde y la noche continuará nuboso y cubierto, con chaparrones y temperaturas bajas, mientras el viento oscilará entre 10 y 30 km/h.

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Norte

Inumet prevé una mínima de 2°C y una máxima de 12°C. Durante la mañana el cielo estará algo nuboso a nuboso, con bajas temperaturas y heladas; el viento irá de 20 a 30 km/h.

Por la tarde y la noche el cielo pasará a nuboso y cubierto, con neblinas y temperaturas bajas, y el viento se mantendrá entre 10 y 30 km/h.

Oeste

La región tendrá una mínima de 1°C y una máxima de 11°C. Por la mañana, de acuerdo a Inumet, el cielo estará nuboso con períodos de cubierto y chaparrones, con temperaturas bajas; el viento oscilará entre 10 y 30 km/h, con ráfagas de 40 a 50 km/h en zonas costeras.

Por la tarde y la noche seguirá nuboso y cubierto, con chaparrones y temperaturas bajas, mientras el viento se mantendrá entre 10 y 30 km/h.

Este

Inumet pronostica una mínima de 0°C y una máxima de 11°C. Durante la mañana el cielo estará nuboso con períodos de cubierto y chaparrones, con temperaturas bajas; el viento irá de 20 a 30 km/h, con ráfagas de 40 a 50 km/h en zonas costeras.

Por la tarde y la noche continuará nuboso y cubierto, con chaparrones y temperaturas bajas, y el viento oscilará entre 10 y 30 km/h, con ráfagas de hasta 40 km/h en zonas costeras.

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