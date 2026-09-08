Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este martes 8 de setiembre

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) prevé para este martes 8 de setiembre una jornada fría en buena parte del país, con temperaturas mínimas de hasta 2 °C, heladas agrometeorológicas, nieblas y neblinas en varias zonas.

En Montevideo y el Área Metropolitana , la temperatura mínima será de 4 °C y la máxima alcanzará los 15 °C .

Durante la mañana estará algo nuboso y nuboso , con heladas agrometeorológicas y neblinas . Los vientos soplarán del sector norte entre 10 y 20 km/h.

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Para la tarde y la noche se espera cielo algo nuboso y nuboso, con períodos de claro . Los vientos serán del norte entre 10 y 20 km/h, con períodos de variables de hasta 10 km/h.

Cómo estará el tiempo en el este

En el este del país, Inumet pronostica una mínima de 2 °C y una máxima de 15 °C.

La mañana se presentará algo nubosa y nubosa, con períodos de cubierto, además de heladas agrometeorológicas, nieblas y neblinas. Los vientos serán del noreste y norte entre 10 y 20 km/h, con períodos de variables de hasta 10 km/h.

En la tarde y la noche continuará el cielo algo nuboso y nuboso, con períodos de cubierto, y persistirán las nieblas y neblinas. Los vientos soplarán del sector este entre 10 y 30 km/h.

El pronóstico para el oeste

En el oeste, las temperaturas oscilarán entre los 4 °C y los 18 °C.

Para la mañana se prevé cielo algo nuboso y nuboso, con períodos de cubierto, además de neblinas. Los vientos serán del noreste y norte entre 10 y 30 km/h.

Durante la tarde y la noche estará claro y algo nuboso, con neblinas. Los vientos soplarán del noreste y norte entre 10 y 20 km/h, con períodos de variables de hasta 10 km/h.

Frío y heladas en el norte

En el norte del país se registrarán las temperaturas más altas de la jornada, aunque la mañana comenzará muy fría: la mínima será de 2 °C y la máxima llegará a 19 °C.

Inumet espera una mañana clara y algo nubosa, con heladas agrometeorológicas, neblinas y bancos de niebla. Los vientos serán del noreste y este entre 10 y 20 km/h.

Para la tarde y la noche se mantendrá el cielo claro y algo nuboso, con presencia de neblinas y vientos del sector este entre 10 y 20 km/h.