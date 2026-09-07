Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este lunes 7 de setiembre

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este lunes 7 de setiembre una jornada marcada por las bajas temperaturas y las heladas en buena parte de Uruguay, con una mínima de -4 °C en el este del país.
En Montevideo y el área metropolitana, Inumet prevé una temperatura mínima de 0 °C y una máxima de 12 °C.
Durante la mañana estará claro y algo nuboso, con períodos de nuboso, y se esperan heladas y neblinas. Los vientos soplarán del este al noreste entre 10 y 20 km/h.
Para la tarde y la noche se anuncia cielo nuboso y bajas temperaturas, con vientos del noreste y este de entre 10 y 30 km/h.
Hasta -4 °C en el este
El este del país tendrá las temperaturas más bajas de la jornada, con una mínima prevista de -4 °C y una máxima de 12 °C.
Inumet pronostica para la mañana cielo claro y algo nuboso, con períodos de nuboso, además de heladas, nieblas y neblinas. Los vientos serán del sureste al sector norte entre 10 y 20 km/h, con períodos de variables de hasta 10 km/h.
En la tarde y la noche estará nuboso, con neblinas y bajas temperaturas. Los vientos serán del sector norte entre 10 y 30 km/h, con períodos de variables de hasta 10 km/h.
El pronóstico de Inumet para el oeste
Para el oeste, Meteorología espera una mínima de 0 °C y una máxima de 14 °C.
La mañana estará clara y algo nubosa, con períodos de nuboso, y también se prevén heladas, nieblas y neblinas. Los vientos serán del este al noreste entre 10 y 20 km/h.
Durante la tarde y la noche estará algo nuboso, con períodos de nuboso, bajas temperaturas y neblinas. Los vientos soplarán del noreste entre 10 y 30 km/h.
Mínima de -1 °C en el norte
En el norte del país, la temperatura mínima será de -1 °C y la máxima llegará a los 15 °C.
Para la mañana se espera cielo claro y algo nuboso, con períodos de nuboso, además de bajas temperaturas, heladas, nieblas y neblinas. Los vientos serán del este al noreste entre 10 y 30 km/h.
En la tarde y la noche continuará el tiempo claro y algo nuboso, con períodos de nuboso, bajas temperaturas y neblinas. Los vientos serán del noreste y este entre 10 y 30 km/h.