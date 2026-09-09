Peñarol perdió 41 puntos por distintos incidentes de sus hinchas desde 1994; en este siglo lleva 32 y supera por mucho a Nacional y a Cerro

La Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) dictaminó en la jornada de este miércoles el fallo que sancionó a Peñarol por el que se le quita 1 punto en el Torneo Clausura y en la Tabla Anual, luego de los graves incidentes ocurridos a la salida de la derrota en el clásico ante Nacional en el Estadio Campeón del Siglo el pasado 30 de agosto.

A lo largo de estos últimos años, los hinchas de Peñarol llevaron a que el club perdiera una cantidad enorme de puntos en los distintos campeonatos.

Si se toma en cuenta el período de 1994 a 2026, a Peñarol le quitaron 41 puntos en distintos torneos, debido siempre a hechos graves de sus hinchas.

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Este es el historial:

1994: 4 PUNTOS

Previo al clásico ante Nacional en un encontronazo entre las barras bravas de ambos clubes en las afueras del Estadio Centenario fue asesinado el hincha tricolor Diego Posadas. A Peñarol le quitaron cuatro puntos y perdió el título del Apertura con Defensor. Después le ganó el Uruguayo.

1995: 2 PUNTOS

En el Apertura de ese año, se le descontaron dos puntos más por la misma muerte de Posadas. Esas unidades perdidas hicieron que Liverpool lo alcanzara en la primera posición y tuvieron que jugar una final para que Peñarol lograra el título.

1997: 3 PUNTOS

En un partido ante Rampla Juniors jugado en Las Acacias, hubo panfletos contra periodistas tirados por hinchas aurinegros y luego el partido fue suspendido a los 10 minutos del segundo tiempo por pedreas cuando iban 0-0. El Tribunal de Penas le dio el encuentro perdido a los aurinegros.

2002: 3 PUNTOS

Peñarol caía 2-1 ante Danubio en Jardines por el Clausura 2001 e hinchas mirasoles rompieron un alambrado. El partido se suspendió a falta de 1 minuto, se le dio ganado a Danubio, y se le quitaron tres unidades a los mirasoles para el Clausura 2002 que luego perdió por 2 puntos justo con los de la Curva y debido a esa sanción.

2005: 3 PUNTOS

Se jugaba el último partido del Uruguayo Especial en el Franzini ante Miramar Misiones. No se disputaban unidades de trascendencia. Un proyectil le pegó en la cabeza al juez del partido, Sergio Komjetán y el mismo fue suspendido a los 79 minutos cuando estaban 1-1. Los hinchas aurinegros entraron a la cancha y le quitaron toda la ropa a sus propios futbolistas. Los tres puntos fueron para Miramar.

2005-06: 3 PUNTOS

Otra vez que Peñarol perdió tres unidades fue por el Apertura 2005-06 nuevamente ante Miramar Misiones, pero en Belvedere. Los hinchas aurinegros generaron disturbios con la Policía y el juez del partido, Martín Vázquez, suspendió el partido a los 83’. Pese a que Peñarol ganaba 2-1, otra vez los puntos fueron para Miramar.

Héctor Da Cunha

2006: 12 PUNTOS

La peor quita de puntos que recibió Peñarol fue cuando hinchas aurinegros asesinaron al seguidor de Cerro Héctor Da Cunha cerca del Centenario delante de su esposa e hijo. Peñarol no pudo clasificar a la Liguilla para buscar un lugar en la Copa Libertadores.

2008: 3 PUNTOS

El 6 de octubre de 2007 Peñarol enfrentó a Danubio en Jardines. El mirasol perdía 3-1 y luego de que un proyectil impactara en la cabeza del línea Mauricio Espinosa, el partido se suspendió a los 62 minutos y se lo dieron ganado a los locales, quitándole tres unidades a los mirasoles para el Apertura 2008.

2015: 1 PUNTO

Luego del clásico que definió el Campeonato Uruguayo que Nacional venció tras alargue 3-2 y de que parciales aurinegros deshicieran la Tribuna Ámsterdam (quedaron por jugarse 7 minutos que nunca se jugaron), se determinó que del propio Uruguayo se le descontara un punto a Peñarol.

2016: 3 PUNTOS

En un partido ante Rampla Juniors que se empataba 0-0, a los pocos minutos de iniciado, un parcial de Peñarol recibió dos balazos en la Ámsterdam. El encuentro continuó hasta los 45 minutos cuando Rampla ganaba 1-0. No se jugó el pico y le dieron el encuentro perdido a los aurinegros.

Hinchas de Peñarol tiraron una garrafa y se suspendió el clásico, en 2016. Marcelo Casacuberta

2016: 3 PUNTOS

Con motivo de los tremendos incidentes que se protagonizaron previo al clásico ante Nacional, en el que, entre otras cosas, voló una garrafa desde la Tribuna Ámsterdam desde la parcialidad de Peñarol, el partido fue suspendido sin siquiera jugarse y al otro día, la Comisión Disciplinaria de la AUF determinó que el encuentro fue ganado por Nacional 3-0.

2026: 1 PUNTO

Debido a los graves incidentes ocurridos en el Estadio Campeón del Siglo por hinchas de Peñarol luego de la derrota en el clásico ante Nacional por 1-0, se le descontó una unidad en el Torneo Clausura y en la Tabla Anual.

Los puntos perdidos por Peñarol, Nacional y otros en este siglo

En lo que va del siglo XXI, como informó Referí, Peñarol perdió más puntos que Nacional y Cerro.

Desde 2001 hasta aquí, los aurinegros perdieron 32 unidades.

Por su parte, en el mismo período, Nacional, que había sido el último sancionado de esta manera por la gravedad del hecho que una bengala llevó a un funcionario policial al quirófano, perdió 12 puntos.

Por los incidentes que terminaron con la muerte de Héctor Da Cunha, Cerro también recibió la quita de 6 puntos en ese Toeneo Clausura y otros 3 puntos en el siguiente Apertura.

El año pasado, por graves incidentes en el Estadio Campeón del Siglo, a los de la Villa se les quitó una unidad, por lo que en el siglo XXI fueron 10 los puntos que le quitaron.