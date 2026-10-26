Se agotaron las entradas para ver al papa en el Centenario: qué otras opciones gratuitas hay para acompañar su visita a Uruguay

Las entradas gratuitas para la vigilia con el papa León XIV en el Estadio Centenario se agotaron en apenas tres horas , pero habrá otras alternativas para participar de las actividades durante su visita a Uruguay, prevista del 6 al 8 de noviembre .

La organización anunció una ampliación de la capacidad para la misa en Florida y la instalación de una pantalla gigante en el exterior del Centenario. Además, los fieles podrán acompañar parte del recorrido del pontífice por Montevideo.

La vigilia de oración se realizará el sábado 7 de noviembre . Para quienes no consiguieron una localidad, se dispondrá de una pantalla gigante y amplificación en el exterior del Estadio Centenario , desde donde se podrá seguir el encuentro.

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Esta alternativa permitirá compartir la actividad desde fuera del estadio, aunque no supone ingresar al recinto.

Florida habilitó 6.000 entradas adicionales

Las localidades inicialmente disponibles para la misa del domingo 8 de noviembre en Florida también se agotaron.

Ante la demanda, la organización amplió el perímetro destinado al público en el entorno de la Plaza Asamblea, lo que permitirá recibir a 6.000 personas más. Según el anuncio difundido el 23 de octubre, esas nuevas entradas gratuitas quedaron habilitadas.

Por su parte, la misa del sábado 7 de noviembre en el Parque París Londres de Paysandú todavía contaba con entradas disponibles al momento de ese comunicado.

Dónde se solicitan las entradas

Las entradas son gratuitas, personales y nominativas. Para consultar la disponibilidad y gestionarlas, hay que ingresar a www.papaleonuruguay.uy y seleccionar el encuentro correspondiente. Hasta este lunes, solo quedan entradas para el encuentro en Paysandú.

Desde allí se accede a RedUTS, donde es necesario crear un usuario para solicitar la localidad.

Los recorridos por Montevideo, otra oportunidad para verlo

El viernes 6 de noviembre, durante su recorrido inicial por Montevideo, habrá oportunidades para acercarse a saludar al papa, especialmente en su llegada a la Plaza Independencia y en el entorno de la Plaza Matriz.

La organización informó que los espacios habilitados y las recomendaciones de acceso se comunicarán más adelante.