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Se agotaron las entradas para ver al papa en el Centenario: qué otras opciones gratuitas hay para acompañar su visita a Uruguay

Habrá una pantalla gigante fuera del estadio y oportunidades para acompañar los recorridos de León XIV por distintos puntos de la capital

26 de octubre de 2026 14:01 hs
El papa León XIV
Foto: EFE/ Alessandro Di Meo

La organización anunció una ampliación de la capacidad para la misa en Florida y la instalación de una pantalla gigante en el exterior del Centenario. Además, los fieles podrán acompañar parte del recorrido del pontífice por Montevideo.

Cómo seguir la vigilia del Centenario sin entrada

La vigilia de oración se realizará el sábado 7 de noviembre. Para quienes no consiguieron una localidad, se dispondrá de una pantalla gigante y amplificación en el exterior del Estadio Centenario, desde donde se podrá seguir el encuentro.

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Esta alternativa permitirá compartir la actividad desde fuera del estadio, aunque no supone ingresar al recinto.

Florida habilitó 6.000 entradas adicionales

Las localidades inicialmente disponibles para la misa del domingo 8 de noviembre en Florida también se agotaron.

Ante la demanda, la organización amplió el perímetro destinado al público en el entorno de la Plaza Asamblea, lo que permitirá recibir a 6.000 personas más. Según el anuncio difundido el 23 de octubre, esas nuevas entradas gratuitas quedaron habilitadas.

Por su parte, la misa del sábado 7 de noviembre en el Parque París Londres de Paysandú todavía contaba con entradas disponibles al momento de ese comunicado.

Dónde se solicitan las entradas

Las entradas son gratuitas, personales y nominativas. Para consultar la disponibilidad y gestionarlas, hay que ingresar a www.papaleonuruguay.uy y seleccionar el encuentro correspondiente. Hasta este lunes, solo quedan entradas para el encuentro en Paysandú.

Desde allí se accede a RedUTS, donde es necesario crear un usuario para solicitar la localidad.

Los recorridos por Montevideo, otra oportunidad para verlo

El viernes 6 de noviembre, durante su recorrido inicial por Montevideo, habrá oportunidades para acercarse a saludar al papa, especialmente en su llegada a la Plaza Independencia y en el entorno de la Plaza Matriz.

La organización informó que los espacios habilitados y las recomendaciones de acceso se comunicarán más adelante.

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