Hernán Umpierre y Fernando Diz tras ganar un bronce en Los Ángeles a dos años de los Juegos Olímpicos: "Nos sentimos cada vez mejor"

A dos años de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, Hernán Umpierre y Fernando Diz , la dupla uruguaya de la clase 49er de vela, marcaron la cancha: conquistaron la medalla de bronce del Grand Slam disputado en las mismas aguas de San Pedro donde, a partir de julio de 2028, buscarán ser protagonistas de la máxima cita deportiva.

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La dupla uruguaya terminó la competencia con 99 puntos netos (142 totales, de los cuales descartaron sus peores regatas) y fue superada únicamente por los alemanes Richard Schultheis y Fabian Rieger , ganadores con 77 puntos, mientras que los británicos James Grummett y Rhos Hawes, fueron segundos con 92.

“Estamos muy contentos con el resultado. Felices de subirnos al podio en otro Grand Slam y más siendo este en San Pedro, donde serán los Juegos Olímpicos de 2028”, dijo Diz a Referí desde Los Ángeles.

Más allá del tercer puesto, la competencia permitió a los uruguayos obtener información de primera mano sobre un campo de regatas al que seguramente regresarán dentro de dos años para disputar sus segundos Juegos Olímpicos.

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Hernán Umpierre y Fernando Diz alcanzaron el puesto 12 del Mundial de la clase 49er de vela, en Quiberon

“Estamos felices por cómo navegamos durante la semana. Nos sentimos muy a gusto con las condiciones”, agregó.

¿Cómo son las condiciones para navegar en Los Ángeles?

Una de las principales conclusiones que se llevó la dupla fue la estabilidad de las condiciones que encontraron durante su estadía en California.

“Durante toda la semana tuvimos viento de la misma dirección, condición típica que se espera para los Juegos Olímpicos”, explicó Diz.

Las regatas se desarrollaron en dos escenarios diferentes, lo que les permitió acumular información tanto fuera como dentro del puerto.

“Corrimos fuera de la bahía y dos días dentro del puerto. Ambos campos de regatas nos gustaron. Al parecer, en verano siempre se da viento del mismo cuadrante, algo que hemos comprobado desde que estamos acá: todos los días navegando con condiciones muy similares”, señaló.

La experiencia adquiere particular relevancia porque San Pedro será la sede de las competencias de vela de Los Ángeles 2028 y conocer las características del lugar con anticipación forma parte de la preparación de los uruguayos para el próximo ciclo olímpico.

Un barco alquilado y muchos bultos para competir en Estados Unidos

Llegar a Los Ángeles también planteó un desafío logístico para Umpierre y Diz, cuya base de entrenamiento está instalada en Barcelona.

Los uruguayos tienen dos embarcaciones en Europa, pero trasladarlas hasta California no era viable debido al calendario. La solución fue competir con un casco alquilado en Estados Unidos y llevar desde Europa los componentes que consideraban indispensables.

“Viajamos con nuestro mástil, velas, timón y orza y todo lo necesario para navegar. Caímos con muchos bultos en el aeropuerto”, agregó entre risas.

Del número uno del mundo a otro podio en 2026

El bronce en Los Ángeles cerró la parte más importante del calendario internacional de 2026 para los uruguayos.

La temporada comenzó con otra victoria en el Grand Prix de Portugal, en Vilamoura, donde repitieron el triunfo conseguido en 2025. Posteriormente fueron quintos en el Trofeo Princesa Sofía de Palma de Mallorca, 12º en el Mundial de la clase 49er disputado en Quiberon, Francia, y sextos en el Campeonato Europeo en Alemania.

Además, durante el año Umpierre y Diz llegaron al número uno del ranking mundial de 49er.

“Estamos felices con la temporada, empezamos muy bien en Portugal”, evaluó Diz.

El uruguayo explicó que durante el año la clase ensayó variantes en el sistema de competencia que no siempre resultaron favorables para ellos.

Y destacó especialmente haber alcanzado la cima del ranking: “También estamos felices de haber sido número uno del mundo, un indicador de que somos uno de los equipos más consistentes del circuito”.

“Nos sentimos cada vez más cómodos peleando barco a barco con los equipos de punta”

Umpierre y Diz ya saben lo que significa competir contra los mejores en unos Juegos Olímpicos. En París 2024 terminaron décimos y desde entonces iniciaron un nuevo ciclo con Los Ángeles como gran objetivo.

“Nos sentimos cada vez mejor y más cómodos peleando barco a barco con los equipos de punta”, afirmó Diz.

La búsqueda ahora pasa por transformar esa capacidad para competir de igual a igual en una mayor regularidad.

“Estamos trabajando para poder estandarizar todas nuestras rutinas, logrando así una mejor regularidad y poder rendir siempre a nuestro mejor nivel”, explicó.

Los antecedentes de la dupla muestran el terreno recorrido. En 2024 fueron campeones del Europeo Abierto de La Grande Motte, Francia, y segundos en el Trofeo Princesa Sofía. Un año antes habían conseguido la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

A eso se agregan los títulos del Campeonato Asiático y del Europeo sub 23 en 2021, además del Europeo sub 23 conquistado en 2020 y el bronce obtenido ese mismo año en el Mundial sub 23.

“Solo quedan dos pretemporadas antes de los Juegos”

Tras la intensa primera mitad de 2026, los uruguayos reducirán ahora la competencia para concentrarse progresivamente en el trabajo de preparación.

“Este Grand Slam de Los Ángeles fue el último evento importante de 2026”, explicó Diz.

La próxima competencia prevista es el Campeonato Nacional de Inglaterra en setiembre, elegido además por una característica específica de su campo de regatas.

“Nos interesa ir porque hay una cancha de regatas adentro del puerto muy similar a la de Los Ángeles”, explicó.

Después llegará un período que Diz considera fundamental dentro del camino hacia 2028.

“Luego ya empieza la pretemporada para nosotros, con mucho trabajo por hacer, ya que solo quedan dos pretemporadas antes de los Juegos”, afirmó.

La frase refleja cuánto se acortaron los tiempos después de París 2024. Los Ángeles todavía está a dos años, pero para una campaña olímpica de vela el período de preparación disponible ya empieza a contarse en bloques cada vez más pequeños.

Umpierre terminó Ingeniería y Diz cursa su último año

El nuevo ciclo olímpico también coincidió con otro objetivo que los dos regatistas se habían propuesto después de París 2024: avanzar en sus estudios universitarios mientras continuaban con la campaña deportiva.

Umpierre ya completó ese desafío.

“Hernán terminó su carrera y es ingeniero industrial”, contó Diz.

En su caso, busca hacer lo mismo antes de terminar 2026. “Yo estoy en el último año de Ingeniería Civil. Espero poder terminarla este año”, señaló.

Con otro podio internacional, experiencia acumulada en el futuro escenario olímpico y la certeza de poder competir de igual a igual con las principales tripulaciones del circuito, Umpierre y Diz cerraron así la etapa central de su temporada 2026.

El próximo desafío ya no pasa únicamente por alcanzar a los mejores. Como explicó Diz, será conseguir la regularidad necesaria para rendir al máximo cuando llegue el momento decisivo. Y en el calendario de los uruguayos ese momento ya tiene lugar y fecha: San Pedro, Los Ángeles, 2028.