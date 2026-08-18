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Náutico goleó a Old Sampa y quedó a un triunfo de ganar la Tabla Anual del Uruguayo de hockey sobre césped

Biguá empató con Carrasco Polo pero perdió los puntos porque una jugadora estaba anotada con un número diferente al que jugó: mirá los resultados de la última fecha, las posiciones y la tabla de goleadoras

18 de agosto de 2026 15:58 hs
El Observador | Pablo Benítez

Por  Pablo Benítez

Náutico

Náutico

Con muchos partidos entre semana, suspensiones por tormenta o neblina, sanciones administrativas y un equipo que se fue entero a ver el Mundial de Bélgica-Países Bajos, el Campeonato Uruguayo en hockey sobre césped en la rama femenina, sigue su curso y entró en la recta final de la fase regular.

El sábado se jugó la fecha 17 que se abrió el martes de la semana pasada con un partido muy particular.

Fue el que jugaron Carrasco Polo con Biguá y que terminó empatado 1-1 con goles de Ana Terra para Polo y Natalia Díaz para Biguá y luego, en shoot-out, Polo se impuso 2-1 con anotaciones de Sol Amadeo y Agustina Domingo contra uno de Sol Duarte.

Sin embargo, Manuela Vilar del Valle, jugadora de Biguá, jugó con la número 33 y en la planilla figuraba como número 15. Por eso, sin mediar protesta de puntos de Polo, la Federación decidió darle el partido ganado a Carrasco Polo por 3-0.

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El sábado, Old Ivy logró su primer triunfo de la temporada al derrotar 1-0 a Yacht con gol de Camila Algañaraz.

El líder Náutico vapuleó 7-0 a Old Sampa y quedó a un triunfo de asegurarse la Tabla Anual.

Los goles del equipo de Martín Ocampo fueron de Sofía Sansalone, en dos oportunidades, Carolina Curcio, Cecilia León, Camila Minatta, Jacinta Curutchague y María Eugenia Rodríguez.

Old Girls se quedó con el clásico y le ganó 1-0 a Old Christians con gol de Paulina Fresnedo.

Woodlands, por su parte, volvió al triunfo al derrotar 3-2 a Seminario con goles de Juana Diana, Maia Barrios y Maite Lugaro contra un doblete de Lola Delafond.

Tabla de posiciones del Uruguayo de hockey sobre césped

Equipo PTS PJ PG PE PP PB GF GC DIF
Náutico 41 15 13 1 1 1 60 15 +45
Old Girls 36 17 10 4 3 2 43 17 +26
C. Polo 34 15 10 2 3 2 36 16 +20
Biguá 32 18 9 3 6 2 36 28 +8
Christians 27 16 7 4 5 2 31 25 +6
Woodlands 22 15 7 1 7 0 33 29 +4
Seminario 17 18 4 3 11 2 20 45 -25
Old Sampa 16 16 4 3 9 1 14 51 -37
Yacht 11 16 3 2 11 0 16 34 -18
Old Ivy 7 16 1 3 12 1 12 41 -29

Los partidos que quedan pendientes

Fecha 2 Carrasco Polo vs Yacht
Fecha 2 Old Christians vs Old Sampa
Fecha 2 Old Ivy vs Woodlands
Fecha 2 Náutico vs Old Girls
Fecha 11 Old Girls vs Náutico
Fecha 16 Woodlands vs Old Girls
Fecha 20 Yacht vs Old Sampa
Fecha 20 Old Ivy vs Old Christians
Fecha 20 Woodlands vs Náutico

¿Cómo se define el Uruguayo de hockey sobre césped?

El primero y el segundo de la Anual, pasan directo a semifinales.

El tercero juega con el sexto y el cuarto con el quinto, en régimen de ida y vuelta, por cuartos de final. Los ganadores pasan a semifinales.

Si el campeón de la final de los playoffs coincide con el ganador de la Anual, ahí se liquida el campeonato.

Si el campeón de los playoffs es diferente, ahí se juega una una finalísima para definir al campeón uruguayo.

Náutico ya tiene asegurado su lugar en semifinales.

Entre Polo y Old Girls se define al otro semifinalista.

Biguá y Old Christians ya están en playoffs.

Biguá adelantó un montón de partidos y el sábado el plantel se fue de gira a Europa a jugar algunos amistosos y ver el Mundial que se disputa en Bélgica y Países Bajos. Con Seminario son los únicos que ya cerraron su fase regular.

Old Sampa es el único que puede alcanzar a Woodlands, que todavía no tiene su lugar en playoffs asegurado, pero por su diferencia de goles está muy complicado.

Seminario, Yacht y Old Ivy ya no llegan a playoffs y jugarán por la Copa de Plata.

Tabla de goleadoras

Jugadora Equipo Goles
1- Kaisuami Dall'Orso Carrasco Polo 12
2- Natalia Díaz Biguá 11
Manuela Vidal Náutico 11
3- Chiara Curcio Náutico 8
Paulina Fresnedo Old Girls 8
Milagros Algorta Old Girls 8
Maite Lugaro Woodlands 8
4- Manuela Vilar del Valle Biguá 7
María Eugenia Rodríguez Náutico 7
Julieta Jansons Yacht 7
Sofía Trigo Woodlands 6

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