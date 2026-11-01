Old Girls derrotó 3-1 a Náutico y volvió a proclamarse campeón uruguayo de hockey sobre césped

Old Girls se proclamó el sábado campeón uruguayo en la rama femenina de hockey sobre césped al ganarle la Finalísima del Campeonato Uruguayo a Náutico, por 3 a 1.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Las azulgranas le había ganado a Náutico la final de los playoffs siete días atrás (2-1) y con ese resultado, forzaron la finalísima. Por ser campeón de la Tabla Anual y llegar a la final de los playoffs, Náutico tuvo dos chances para ser campeón , luego de 16 años.

Pero Old Girls se acostumbró en las últimas temporadas a estar en las definiciones y a ganarlas y este 2026 no fue la excepción.

A los 7' de juego, Elisa Civetta abrió la cuenta con gran entrada en diagonal al área desde donde sacó un revés rastrero que venció a Miranda Martínez.

Old Girls le ganó a Náutico, conquistó los playoffs del Campeonato Uruguayo de hockey y habrá Finalísima por el título

Old Ivy campeón de la Copa de Plata de hockey: "Tuvimos muchos golpes, pero fue lo que nos hizo terminar tan unidas como equipo"

A falta de 15 segundos para el final del primer cuarto, un flick largo de Justina Arregui le permitió a Paula Pérez aumentar la cuenta, tras una desinteligencia del fondo de Náutico.

Cuando restaban tres minutos para la finalización del tercer cuarto, Lupe Curutchague descontó tras un córner corto que ella misma había servido.

Sin embargo, apenas dos minutos después, en el cierre de ese tercer parcial, Milagros Algorta liquidó el partido con un potente arrastre en un córner corto.

Old Girls, dirigido por Matías Pereiro, comenzó jugando con Francisca Guani, María José Aishemberg, Sol Myszka, Carolina Mutilva; Francesca Ferrari, Justina Arregui, Elisa Civetta, Inés De Posadas; Milagros Algorta, Felicia Molinaro y Paula Pérez.

Náutico, dirigido por Martín Ocampo, lo hizo con Miranda Martínez, Agustina Taborda, Cecilia León, Guillermina Carasalle; Jacinta Curutchague, Silvina Bonaudi, Lupe Curutchague, Camila De María; María Eugenia Rodríguez, Manuela Vidal y Agustina Díaz.

Tras ser campeón en 2010, Náutico llegó a las finales en 2016, 2019, 2025 y 2026 sin poder volver a consagrarse.

Sin embargo, en las dos últimas temporadas las rojas de Carrasco y Punta Gorda ganaron la Tabla Anual y tienen una camada de jugadoras muy jóvenes que tarde o temprano van a ser las dominantes del hockey uruguayo.

Old Girls, en cambio, fue campeón en cinco de las últimas seis temporadas. La única que se le escapó fue la de 2025 cuando perdió en cuartos de final contra Woodlands.

La campaña de Old Girls

Fecha Partido Goles 14 de marzo Seminario 0-1 11 de abril Yacht 2-3 Paulina Fresnedo, Milagros Algorta 18 de abril Old Christians 1-1 (6-5 en shoot out) Milagros Algorta 15 de abril Old Sampa 5-1 Sophia Stremmler, Milagros Algorta, Inés De Posadas, Candelaria Giménez, Justina Arregui 2 de mayo Biguá 3-2 Paulina Fresnedo, Sol Martínez, Felicia Molinaro 9 de mayo Carrasco Polo 2-1 Milagros Algorta, María Aishemberg 16 de mayo Old Ivy 8-0 Justina Arregui 3, Sophia Stremmler 3, Felicia Molinaro, Paulina Fresnedo 23 de mayo Woodlands 4-2 Milagros Algorta, Sophia Stremmler, Paulina Fresnedo, María Aishemberg 30 de mayo Seminario 3-0 Paulina Fresnedo 2, Paula Pérez 13 de junio Yacht 1-0 Milagros Algorta 20 de junio Old Ivy 0-0 (3-1 en shoot out) 28 de julio Old Sampa 2-1 Josefina Chahnazaroff, Elisa Civetta 8 de agosto Carrasco Polo 3-2 Paula Pérez, Paulina Fresnedo, Milagros Algorta 13 de agosto Biguá 1-2 Milagros Algorta 15 de agosto Old Christians 1-0 Paulina Fresnedo 18 de agosto Woodlands 2-0 Milagros Algorta, Paula Pérez 27 de agosto Náutico 2-3 Felicia Molinaro, Paulina Fresnedo 29 de agosto Náutico 1-2 Inés De Posadas 3 de octubre, cuartos de final Woodlands 1-1 Milagros Algorta 4 de octubre, cuartos de final Woodlands 1-0 Paulina Fresnedo 10 de octubre, semifinales Carrasco Polo 2-0 Paulina Fresnedo, Josefina Chahnazaroff 17 de octubre, semifinales Carrasco Polo 0-1 24 de octubre, final playoffs Náutico 2-1 Paulina Fresnedo, Paula Pérez 31 de octubre, Finalísima Náutico 3-1 Elisa Civetta, Paula Pérez, Milagros Algorta

Las azulgranas tuvieron un mal arranque de temporada con dos equipos que terminaron jugando Copa de Plata (Seminario y Yacht). Además, empató el clásico con Old Christians.

Posteriormente, hilvanó siete triunfo consecutivos y estuvo 11 sin perder hasta caer 2-1 con el Biguá de Manuela Vilar del Valle.

El torneo tuvo la gran particularidad de que los dos partidos entre Old Girls y Náutico se jugaron al final y en un lapso de 48 horas. uno fue postergado por tormenta y el otro por niebla. Los dos los ganó Náutico que con eso aseguró ser campeón de la Anual al tiempo que mandó a Old Girls a jugar cuartos de final porque el 1 y 2 de la Anual pasaron directo a semis.

A Náutico le costó ganarle a Woodlands (1-1 de visitante y 1-0 de local) y se aferró a la ventaja de la ida (2-0) para eliminar a Carrasco Polo.

En las finales, como su historia manda, sacó su mejor versión y por eso se consagró campeón uruguayo.

Paulina Fresnedo fue la máxima anotadora de Old Girls en la temporada con 12 goles, mientras que Milagros Algorta, descomunal y determinante en cada uno de los partidos decisivos, la secundó con 11. Completaron el podio Sophia Stremmler y Paula Pérez con cinco.