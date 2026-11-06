Meteorólogo anunció lluvias y un frente frío durante la visita del papa León XIV a Uruguay: a qué hora empieza

El meteorólogo Guillermo Ramis anunció que las lluvias llegarán a Montevideo durante la noche de este viernes y que el sábado se producirá el pasaje de un frente frío , acompañado de un descenso de temperatura y vientos del sur. El pronóstico coincide con la visita del papa León XIV a Uruguay , que tendrá distintas actividades durante el fin de semana.

En su columna habitual en Informativo Sarandí , Ramis señaló que este viernes será una jornada con una temperatura "bastante aceptable", con una mínima de 14 °C y una máxima de 24 °C. El cielo estará cubierto y las lluvias comenzarán alrededor de las 21:00 horas .

El pronóstico indica, por tanto, que las precipitaciones llegarán después de las primeras actividades previstas para el pontífice en Montevideo. León XIV arribará a la plaza Independencia sobre las 17:30, donde decenas de personas, entre ellas varios turistas, comenzaron a reservar lugares desde la mañana para verlo de cerca.

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Posteriormente, a las 18:15, el papa mantendrá un encuentro privado con el presidente Yamandú Orsi en el Edificio Artigas. A las 19:00 está prevista la entrega de la llave de la ciudad en el Cabildo de Montevideo, antes de trasladarse a la Catedral Metropolitana para reunirse con autoridades de la Iglesia.

Cómo estará el tiempo el sábado durante la visita del papa León XIV

El sábado, la temperatura máxima descenderá hasta los 18 °C, mientras que la mínima se mantendrá en 14 °C. Durante la mañana se esperan chaparrones en Montevideo, Paysandú y el este del país, que se extenderán hasta poco antes del mediodía.

Por la tarde, las precipitaciones darán paso a un cielo nuboso, aunque el viento será protagonista. Ramis pronosticó vientos del sur de 35 kilómetros por hora como consecuencia del pasaje de un frente frío.

Consultado específicamente sobre si se prevé algún fenómeno meteorológico que requiera mayores precauciones durante las actividades vinculadas a la visita del papa, el especialista respondió que no, aunque recomendó llevar abrigo para quienes participen de los encuentros nocturnos.

"Lleven un abrigo, no muy intenso, pero lleven un abrigo, no está de más", aconsejó.

Cuándo vuelve el sol, según Guillermo Ramis

Las condiciones meteorológicas mejorarán el domingo 8 de noviembre, cuando se espera una jornada soleada y sin lluvias, con una mínima de 10 °C y una máxima de 19 °C.

El lunes continuará el buen tiempo, con cielo soleado y temperaturas entre los 11 °C y los 24 °C.

Para el martes, Ramis anunció una mínima de 14 °C y una máxima de 26 °C, con cielo nuboso.

El miércoles será el día más cálido del período, con temperaturas entre los 18 °C y los 27 °C. Aunque se prevén algunos chaparrones, el meteorólogo aclaró que serán de escasa entidad.

Finalmente, el jueves estará algo nuboso, con una mínima de 18 °C y una máxima de 26 °C.

El meteorólogo destacó que, más allá de las precipitaciones previstas para el viernes, el sábado y algunos chaparrones aislados del miércoles, el panorama de los próximos días será de "abundante sol".