La alerta de los funcionarios de una entidad financiera permitió a la Policía intervenir ante una presunta maniobra de estafa que involucra a dos mujeres de 68 y 80 años y detener a un hombre de 25 años , con antecedentes penales, en el Centro de Montevideo .

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El procedimiento ocurrió el jueves 19 de noviembre, cuando los trabajadores del local financiero advirtieron una situación sospechosa: una mujer de 68 años pretendía solicitar un préstamo por un monto elevado y, al ser consultada sobre el motivo, brindó información que hizo sospechar que podía estar siendo víctima de una estafa.

La mujer contó que dos hombres la habían trasladado en un auto negro hasta el lugar y que uno de ellos la esperaba afuera. Lo describió como un hombre que llevaba una boina gris y un tapabocas negro .

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Ante esta situación, los funcionarios dieron aviso a la Policía y personal de Investigaciones de la Zona Operacional I concurrió al lugar. Los efectivos realizaron una recorrida por la zona y localizaron en plaza Cagancha a un hombre que coincidía con la descripción aportada por la mujer.

Durante la intervención, el sospechoso intentó descartar un sobre que contenía $ 169.720, pero los policías lograron incautarlo. También encontraron un comprobante de préstamo a nombre de una de las mujeres involucradas.

Además, le incautaron un teléfono celular y otros $ 7.020 que llevaba en su billetera.

El hombre, de 25 años y poseedor de antecedentes penales, fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.

La Fiscalía de Flagrancia de 7.º Turno dispuso su conducción a la brevedad para continuar con las actuaciones.