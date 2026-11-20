“El bloqueo es genocidio”, rezan los carteles que flanquean las sillas rojas que poco a poco se van ocupando. Los carteles invitan a los asistentes a romper ese bloqueo e ilustran la idea con una flecha, también roja, que quebranta el circulo azul que encierra a la silueta de Cuba.

En una punta de la sala Acuña de Figueroa, en el edificio anexo al Palacio Legislativo, Cuba se hace presente en forma de bandera, junto a la uruguaya. Delante de ellas, en unos minutos, van a hablar un grupo de legisladores, para rendir homenaje a Fidel Castro, líder de la revolución y posterior jefe del Estado cubano, a 100 años de su nacimiento y a 10 de su muerte.

Por la otra punta, por la puerta, sigue entrando gente. Hay uruguayos y hay cubanos. Se saludan de muchas formas, con diversos grados de cercanía. Son conocidos, amigos, compañeros militantes de pocos o muchos años. Hay jóvenes, hay veteranos. Hay figuras políticas.

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Marcos Carámbula, exintendente de Canelones, está en segunda fila, charla animadamente con su entorno cercano. Entra Susana Andrade, diputada del Movimiento de Participación Popular (MPP); una persona de la organización del evento la recibe con formalidad y la lleva hasta los asientos de adelante.

Daniel Diverio, diputado comunista, del Espacio 1001, está en la ultima fila, saluda a un ex compañero que lleva una remera del Sunca —sindicato del que el legislador fue secretario general— y le indica donde sentarse, entre risas. “Adelante, la clase obrera adelante”, le dice. Hay más asistentes con camisetas gremiales.

Los carteles siguen invitando, a quien los lee, a romper el bloqueo, y en letra más pequeña lo definen: “La población cubana menor de 85 años ha vivido más de la mitad de su vida bajo el signo del bloqueo”, dice uno. "Es la agresión más constante que ha existido jamás en la historia de la humanidad”, proclama otro.

Del bloqueo van a seguir hablando, un rato después, desde el estrado que domina la sala, los legisladores que harán uso de la palabra.

Carteles contra el bloqueo a Cuba en el homenaje a Fidel Castro Foto: Federico Pereira

Uno de ellos, Agustín Mazzini, diputado del MPP, va a presentar una película, la suya: “El Milagro de Fidel”. Antes de eso, cuando el homenaje aún no ha empezado, le habla de ella a un conocido.

"Vengo acá como realizador audiovisual" le dice Mazzini al saludarlo entre risas y pasa a contarle el origen del mediometraje.

“Estuve no muy públicamente en Caracas, antes de que pasara todo. (...) Conocí a la vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Cuba y me dice 'Che, te animás a armar unos testimonios para los 100 años de Fidel`. Y bueno, salió la foto”, le cuenta y se escuda en que quizá la película no tenga la mayor calidad cinematográfica por cómo fue filmada, con dos celulares.

“La hice a militancia pura. (...) Me dice un colorado, ‘sos director de cine.’”, bromea Mazzini, que proclama a su interlocutor: “Todo lo que la revolución requiera".

Pasa un rato y Víctor Aldaya, diputado emepepista y maestro de ceremonias del evento, se acerca al atril, da la bienvenida y le da paso a Mazzini para que presente el documental. Pero antes, Aldaya lee un mensaje al auditorio.

“Lamentablemente, con el cambio de fecha totalmente justificado, hoy no podré concurrir a la actividad sobre los 100 años de Fidel y de reafirmación de la solidaridad con nuestra querida Cuba. Pertenezco a una generación que nació a la militancia social y política respondiendo a nuestra realidad, a nuestra época y, a la vez, con el influjo de la Revolución Cubana. Pertenezco a un grupo de compatriotas que recibió directamente la inmensa solidaridad de Cuba, de su pueblo y su gobierno. Vivimos la cercanía de Fidel, que podía llegar de imprevisto a ver cómo iba la obra en construcción o a pasar con los uruguayos unas horas de su cumpleaños número 50. La solidaridad de Cuba con nuestro pueblo ha sido infinita. Nunca podremos retribuir todo lo recibido, pero trabajaremos para redoblar nuestra solidaridad con Cuba. Cuba no está sola y no lo estará. Un enorme abrazo, Ana Olivera”, lee Aldaya, despertando aplausos.

Comienza la proyección de la película “El milagro de Fidel”, y es una recopilación de testimonios que hablan más de la llegada de la Brigada Médica Cubana a Uruguay y su rol en el establecimiento del Hospital de Ojos que lo que se menciona a Castro. Una de las pacientes operadas por los oftalmólogos cubanos es la madre de Aldaya, según contará él al final. Habla ella y dos pacientes más, dos funcionarios del Saint Bois, una cirujana cubana y Evelyn Almira, la jefa de la Brigada Médica en nuestro país.

“Esto nada más lo hacemos nosotros por humanidad, por lo que somos, ¿entiendes? Porque eso es algo que ni el imperialismo ni el loco este (en referencia a Donald Trump, presidente de Estados Unidos), (ni) todos los locos que están dirigiendo el mundo nos lo van a quitar. Es ese legado de nuestro Comandante. Porque ese humanismo es lo que caracteriza al ser cubano”, comenta Almira en el documental.

Las tres pantallas de la sala funden a negro y el auditorio corea, por primera vez en la tarde: “Cuba sí, yanquis no”. Suben al estrado los cuatro oradores: Lissett Pérez, embajadora de Cuba; Magela Rinaldi, diputada del Espacio 1001; Carlos Reutor, diputado del MPP; y el senador Eduardo Antonini, también de la 609.

Reutor señala que recordar a Castro es celebrar “la defensa intransigente de la soberanía nacional y la autodeterminación de los pueblos” y que observar eso es reconocer que el derecho internacional no puede depender de diferencias ideológicas ni de asimetrías de poder entre estados. Apunta, sin nombrarlo, a Estados Unidos y su bloqueo.

“En la figura de Fidel y en la historia de la Revolución Cubana, esta premisa adquirió un significado histórico concreto: la afirmación de que el pueblo cubano tiene el mismo derecho que cualquier otra nación del mundo a determinar su sistema político, su modelo económico y su proyecto social”, apunta el representante frenteamplista, resumiendo en esa frase el leitmotiv de toda su alocución.

Toma la palabra Rinaldi, que también menciona las palabras “bloqueo” y “soberanía” a partes iguales, y que cuando habla de Castro lo describe como un hombre imperfecto pero sobre todo como un símbolo de una lucha que, dice la diputada, sigue vigente. “En Cuba, revolución es independencia, soberanía y dignidad. Sin revolución, Cuba volvería a ser aquello que fue antes de 1959: una colonia yanqui. Y esa decisión de resistir, de no renunciar a esa soberanía, es también parte de lo que explica la persistencia de las agresiones a esta isla”, defiende la representante del Partido Comunista del Uruguay (PCU).

La diputada es la encargada de recordar varios eventos. Por un lado, las dos visitas del fallecido líder cubano al Uruguay, la de 1959 y la de 1995, cuando fue invitado por el presidente Julio María Sanguinetti y dio un discurso en el Palacio Legislativo, ese que está cruzando la calle, frente a este anexo, y cuyos mármoles “increíbles” Castro elogió.

Por el otro, trae a cuento la polémica generada dos semanas atrás, cuando se anunció este acto. Cuando desde la oposición se dijo “en la casa de la democracia, no”, ante la idea de un homenaje a Fidel Castro. A esas críticas, Rinaldi responde: “La democracia no puede construirse estableciendo qué figuras históricas pueden ser homenajeadas ni qué pensamientos tienen derecho a expresarse. La casa de la democracia no puede ser la casa del pensamiento único. Los homenajes no exigen unanimidades, la memoria no impone adhesiones y el debate histórico no necesita autorizaciones ideológicas”.

Antonini, al dar su discurso, pone a Castro en el lugar de los próceres de América. “Su idea dialogó con la de los libertadores, de Artigas, de Bolívar, de Martí, con aquella idea fundamental latinoamericanista de que nuestra independencia no estaría completa mientras nuestros pueblos sigan siendo sometidos a cualquier forma de dominación”.

Tanto él como quien le sigue, la embajadora Lissett Pérez, destaca aquello de lo que hablaba el documental de la hora anterior, el envío de los oftalmólogos cubanos a Montevideo, como gran puente entre la Cuba de Castro y el Uruguay de inicios de este siglo.

Pérez alude también a las visitas del “comandante en Jefe” de su país a Montevideo y recordó con “especial afecto y gratitud” a Tabaré Vázquez y a José Mujica, por su oposición “sin rodeos” y “con contundencia” al “cerco” a Cuba. “Queremos agradecer profundamente el respaldo del Estado uruguayo, refrendado en las palabras del presidente Yamandú Orsi ante las Naciones Unidas, rechazando el bloqueo”, expresa, para emular aquello que repiten los carteles a su alrededor.

“¿Qué justifica el genocidio silencioso que se comete contra Cuba?”, pregunta Pérez.

Termina de hablar la diplomática, el auditorio aplaude y corea, una vez más: “Cuba sí, yanquis no”. Los oradores se van y dan paso a Héctor Numa Moraes, que cierra un acto en el que no se vio ni una sola imagen del homenajeado con algunas canciones de la isla que lo vio gobernar durante casi 50 años.

Las últimas palabras son de Aldaya: “Habrá patria para todos y hasta la victoria siempre. Arriba Fidel”.