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"En la casa de la democracia, no": blancos y colorados rechazan homenaje a Fidel Castro en el Parlamento

El diputado del PN Juan Martín Rodríguez apuntó contra "la embajadora del régimen cubano y sus cómplices del Frente Amplio" por el acto. El colorado Felipe Schipani dijo que se haga "en los comités de base"

3 de noviembre de 2026 18:09 hs
Fidel Castro respondió durante un discurso público a la solicitud de los habitantes de Cerro Belmonte.
Fidel Castro respondió durante un discurso público a la solicitud de los habitantes de Cerro Belmonte. AFP via Getty Images

Legisladores blancos y colorados se expresaron públicamente en contra de un acto que se celebrará el 5 de noviembre en el edificio anexo al Palacio Legislativo en homenaje a Fidel Castro por el centenario de su nacimiento.

En el evento participarán como oradores la embajadora de Cuba en Uruguay, Lissett Pérez, la senadora del MPP Bettiana Díaz, y los diputados Magela Rinaldi (Espacio 1001), Carlos Reutor (MPP) y Cecilia Badín (MPP). El acto, que se celebrará este jueves a las 19 horas en la Sala Francisco Acuña de Figueroa del anexo, será moderado por el diputado Víctor Aldaya (MPP) y contará con la proyección del documental El sueño de Fidel, del diputado Agustín Mazzini (MPP). Al finalizar, se hará un cierre artístico a cargo de Héctor Numa Moraes.

A raíz de la invitación cursada por los organizadores bajo el título "100 años de Fidel en Solidaridad con Cuba", el diputado colorado Felipe Schipani informó que desde su partido se reclamará en la sesión de este martes en la Cámara de Representantes por "el homenaje que varios legisladores frenteamplistas pretenden hacerle al dictador Fidel Castro en el Palacio Legislativo".

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"En el Parlamento hay lugar para la pluralidad y las discrepancias, pero todo tiene un límite: homenajear a quien violó los derechos humanos, ejerció el terrorismo de Estado y persiguió a su pueblo durante décadas", afirmó Schipani, que sentenció: "Que lo homenajeen en los comités de base. En la casa de la democracia, no".

Por su parte, el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez volcó su reclamo a las redes sociales, al publicar en su cuenta de X: "En el Parlamento del Uruguay, que se supone es la casa de la democracia, la embajadora del régimen cubano y sus cómplices del Frente Amplio, rinden homenaje al dictador Fidel Castro... Qué podemos esperar de aquellos que invitan y se regodean con terroristas de Medio Oriente y Latinoamérica".

El diputado frenteamplista Sebastián Valdomir le respondió la publicación y sostuvo: "Qué raro es lo de este diputado, es secretario general de un organismo regional (Parlatino) que hace tiempo es presidido por un diputado cubano. ¿Cuántas veces le habrá dicho que no secunda las acciones de Presidencia por ser representante de una ‘dictadura‘? Acá denuncia, en Panamá es dócil".

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