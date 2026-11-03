En la era post Lionel Messi en Argentina, las razones detrás de las ausencias de De Paul, Lo Celso, Cuti Romero y Lautaro Martínez ante Uruguay de Diego Forlán

La confirmación de la lista de convocados de la selección argentina para la inminente fecha FIFA de noviembre trajo consigo una profunda renovación de nombres y, sobre todo, notables ausencias de peso para el clásico del Río de la Plata ante la selección uruguaya de Diego Forlán.

El próximo viernes 13 de noviembre, la albiceleste recibirá en La Bombonera a la selección de Uruguay, que se encuentra en pleno proceso de reconstrucción bajo la conducción interina de Diego Forlán.

Sin embargo, para este trascendental choque, Lionel Scaloni no podrá contar con varias de sus piezas más experimentadas e históricas.

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Contra Uruguay sin De Paul, Lo Celso, Cuti Romero ni Lautaro Martínez

Entre las bajas más rutilantes del mediocampo de Argentina ante Uruguay se encuentran Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso.

Aunque ambos futbolistas han sido estandartes indiscutidos del ciclo, Lionel Scaloni optó por darles descanso y priorizar la inserción de jóvenes talentos en esta nueva era sin Lionel Messi.

Giovani Lo Celso Foto: Stacy Revere/Getty Images/AFP

La ausencia de De Paul, el incansable motor de la mitad de la cancha, y de Lo Celso, el habitual socio creativo, le restará experiencia a la zona central de Argentina, dándole una oportunidad inestimable al mediocampo uruguayo comandado desde el banco por Diego Forlán.

En la zaga central, las noticias no son más alentadoras para los locales, debido a que no estará presente Cristian "Cuti" Romero.

El futbolista, que arrastra el desgaste físico de la alta competencia en Europa, es baja obligada tras sufrir una distensión muscular con el Atlético de Madrid.

Lautaro Martínez, el goleador de la Copa América de la selección de Argentina. Getty Images

Por su parte, Inter de Milán de Italia confirmó que Lautaro Martínez sufre una distensión muscular en los flexores del muslo izquierdo, diagnosticada a mediados de octubre, que lo mantendrá entre cuatro y seis semanas sin jugar.

Este panorama de ausencias obligará a Scaloni a improvisar y dar rodaje a caras nuevas, como las dos sorpresas juveniles, Aarón Anselmino y Mariano Troilo.

Para la celeste de Diego Forlán, que llega entonada tras vencer a Corea del Sur e India en su reciente gira por Asia, la falta de estos referentes argentinos se presenta como una oportunidad inmejorable para plantar cara en Buenos Aires y buscar un resultado histórico en un clásico rioplatense que promete alta intensidad pese a las bajas.