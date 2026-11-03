Luis Suárez se mantiene en el Top 10 de las camisetas más vendidas de la MLS, que por cuarto año vuelve a liderar Lionel Messi

La camiseta número 10 de Lionel Messi volvió a ser la más vendida de esta temporada en la liga norteamericana (MLS), según un reporte difundido este martes por la competición, en el que el uruguayo Luis Suárez aparece en el puesto 8 del ranking.

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El astro argentino ha encabezado la clasificación cuatro años consecutivos desde su traslado a la MLS a mediados de 2023.

El ocho veces ganador del Balón de Oro sigue siendo un fenómeno deportivo en Estados Unidos y su sola presencia congrega multitudes en los estadios rivales, como los 54.000 aficionados que asistieron al triunfo del Inter el domingo en el Gillette Stadium del New England Revolution.

A cuatro días del cierre de la fase regular, la liga norteamericana dio a conocer este martes el ranking de las diez camisetas más populares del curso.

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El polaco Robert Lewandowski y el francés Antoine Griezmann alcanzaron a meterse en el top 5 a pesar de que se unieron a mitad de campeonato al Chicago Fire y el Orlando City, respectivamente.

Justin Ellis le brindó una asistencia a Antoine Griezmann en Orlando City

La camiseta de Lewandowski, de hecho, fue la más vendida de la liga en los meses siguientes a su aterrizaje en Chicago en junio.

Luis Suárez en el puesto 8

En el cómputo de toda la temporada, el exariete del Barcelona ocupa la cuarta posición por detrás de Messi, el surcoreano Son Heung-min (Los Angeles FC) y el alemán Thomas Müller (Vancouver Whitecaps).

Griezmann, que ha tenido un inicio fulgurante en Orlando con 14 goles en 17 partidos, se situó en la quinta plaza de la clasificación.

Además de Messi, otros dos jugadores de Miami se ubican entre los diez primeros: el uruguayo Luis Suárez (8º) y el argentino Rodrigo De Paul (10º).

Cavan Sullivan, promesa de 17 años del Philadelphia Union, fue el único estadounidense entre los diez primeros al ocupar la sexta plaza.

Ismail Elfath en un partido del Inter Miami por la MLS, junto a Lionel Messi y Rodrigo de Paul Foto: AFP

La clasificación la completan el gabonés Denis Bouanga (7º), del LAFC, y Hany Mukhtar (9º), de Nashville SC.

La clasificación se basa en las ventas de camisetas en la tienda oficial de la MLS registradas entre el 1° de enero y el 30 de octubre.

La temporada 2026 del campeonato norteamericano se puso en marcha el 21 de febrero y concluirá con la final del 18 de diciembre.

AFP