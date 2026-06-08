Grupo Cipriani inició la capacitación de 126 jóvenes de Maldonado para el casino de San Rafael

La Academia Cipriani comenzó el 8 de junio de 2026 los cursos de capacitación para 126 jóvenes del departamento de Maldonado que se desempeñarán como croupiers de casino. El programa formativo, que no requería preparación previa en el rubro, seleccionó a 85 hombres y 41 mujeres de entre 18 y 26 años tras un llamado al que se presentaron alrededor de 500 aspirantes.
La instrucción se desarrollará durante cuatro meses en las instalaciones de Locanda, el hotel del grupo ubicado en La Barra. Los dos meses finales consistirán en prácticas dentro del nuevo casino en San Rafael, cuya inauguración está proyectada para el 15 de diciembre de 2026.
El director de Ventas y Marketing de Cipriani Resort y Casino, Pedro Nova, señaló: “Nuestra visión es ayudar a posicionar a este destino en el mapa mundial del turismo, la gastronomía, el entretenimiento y la hospitalidad de excelencia, integrándolo al universo Cipriani". El ejecutivo agregó que la interna de la empresa busca construir un vínculo duradero con Punta del Este basado en la confianza y el beneficio mutuo.
El proceso de selección consistió en pruebas matemáticas, psicométricas y de manualidades. Los alumnos seleccionados se dividirán en dos turnos diarios y recibirán entre 480 y 520 horas de instrucción basadas en estándares profesionales desarrollados en Nevada, Estados Unidos.
El director general del casino, Marcelo Silva, indicó que el diseño de la academia tomó como referencia las principales operaciones del mundo. Silva dijo: “Nuestro objetivo es que quienes egresen de este programa no solo estén preparados para trabajar en Cipriani Punta del Este, sino que cuenten con una formación capaz de abrirles puertas en cualquier gran operación internacional”.
Los jóvenes contarán con traslado diario entre el hotel Locanda y la Plaza San Fernando de Maldonado, tras un acuerdo alcanzado entre el Grupo Cipriani y la empresa de transporte de pasajeros Codesa. El proyecto general de la firma prevé la creación de 1.200 puestos de trabajo directos.