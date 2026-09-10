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El probable equipo de Nacional: Daniel Carreño define el once para visitar a Wanderers en un partido con menor margen de error tras el último empate

Sebastián Coates, que ante Juventud pidió el cambio en el entretiempo por un problema de rodilla, ha entrenado diferenciado en la semana y es difícil que esté en el Parque Viera

10 de septiembre de 2026 14:44 hs
Gastón Martirena en Los Céspedes

Gastón Martirena en Los Céspedes

Bajo el sol de los últimos días de invierno, Nacional entrenó este jueves en la Ciudad Deportivo Los Céspedes en la penúltima práctica previa al partido ante Wanderers de este sábado a las 16:30 en el Parque Viera.

El entrenador Daniel Carreño trabajó en la conformación del equipo con el que deberá ir en busca de un resultado positivo en el Prado luego del empate en la hora que padecieron ante Juventud y que cortó la racha de tres triunfos que tenían.

Daniel Carreño en una charla al plantel de Nacional en Los Céspedes

Daniel Carreño en una charla al plantel de Nacional en Los Céspedes

Con menor margen de error, los tricolores no pueden dejar puntos y buscarán la victoria ante Wanderers, equipo que en esta temporada busca zafar del descenso y que por el momento está fuera de los puestos de pérdida de categoría.

Coates, difícil que esté

El capitán Sebastián Coates, que ante Juventud pidió el cambio en el entretiempo por un problema de rodilla, entrenó diferenciado en la semana y este jueves tampoco pudo hacerlo a la par de sus compañeros.

Los precios de entradas que fijó Wanderers para recibir a Nacional en el Parque Viera, donde habrá menos aforo del estimado en primer momento

El ex Nacional Christian Oliva volvió a marcar y Neymar lo festejó con todo en su palco; mirá el video del gol en el triunfo de Santos por Copa Sudamericana

Sebastián Coates viendo a sus compañeros de Nacional

Sebastián Coates viendo a sus compañeros de Nacional

Si bien el zaguero ha jugado con molestias en esa zona desde que regresó a Nacional, salvo que tenga una gran recuperación este viernes, es prácticamente un hecho que está descartado para este partido.

En el video del entrenamiento de este jueves no se vio a Coates:

Eso implicará un cambio en la pareja de centrales con el ingreso de Agustín Rogel para jugar junto a Francisco Calvo, con Emiliano Ancheta de lateral derecho y Tomás Viera por izquierda.

Cambio de sistema

Carreño también podría realizar una variante táctica en el equipo para jugar con dos volantes en lugar de tres.

El dibujo ante Wanderers sería con un 4-2-3-1.

Sin Maxi Gómez, que sigue lesionado y en recuperación, Maxi Silvera volverá a ser el delantero de área y quien ingresaría para jugar por detrás de él es el argentino Rubén Botta.

Alejandro Martínez y Ruben Botta en Nacional

Alejandro Martínez y Ruben Botta en Nacional

Con su ingreso, Santiago Silva sale del equipo y el doble 5 queda con Lucas Rodríguez y Luciano Boggio.

En la banda derecha estará Gastón Martirena y en la izquierda habría otro cambio con el ingreso de Rodrigo Martínez en lugar de Juan Cruz De los Santos.

De esa forma, el probable equipo tricolor será con Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Agustín Rogel, Francisco Calvo y Tomás Viera, Luciano Boggio y Lucas Rodríguez; Gastón Martirena, Rubén Botta, Rodrigo Martínez y Maximiliano Silvera.

Nacional en el Clausura

Tras cinco fechas, Nacional tiene 7 puntos en el Torneo Clausura, uno más que Peñarol luego de la quita de una unidad que sufrieron los carboneros por los incidentes en el clásico, aunque los aurinegros tienen pendiente su partido ante Montevideo City Torque.

El equipo ciudadano, con un partido menos, lidera la tabla con 12 unidades, seguido por Liverpool y Cerro con 10.

En la Tabla Anual, Nacional tiene 42, siete puntos menos que los lideres Peñarol, Deportivo Maldonado y Racing.

Los albos se encuentran quintos, en zona de Copa Sudamericana, con el mismo puntaje que Wanderers, sexto, y su rival este sábado.

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