Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este miércoles 19 de agosto

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé para este miércoles 19 de agosto una jornada con cielo nuboso, presencia de nieblas y neblinas en buena parte del país, mientras que las precipitaciones se concentrarán principalmente en el este y norte, donde además existe probabilidad de tormentas.
Montevideo y Área Metropolitana
Para Montevideo y el Área Metropolitana, Inumet pronostica una temperatura mínima de 6 °C y una máxima de 13 °C.
Durante la mañana estará nuboso, con períodos de cubierto, y se esperan neblinas y bancos de niebla. Los vientos soplarán del sector este entre 10 y 30 km/h.
En la tarde y noche continuará nuboso, nuevamente con neblinas y bancos de niebla. El viento se mantendrá del este, con velocidades de entre 10 y 30 km/h.
Este
En el este del país, la temperatura estará entre los 7 °C y los 16 °C.
La mañana se presentará cubierta, con precipitaciones aisladas, neblinas y bancos de niebla. Los vientos serán del sur al sureste entre 10 y 30 km/h.
Para la tarde y noche se prevé que continúe cubierto, con probables precipitaciones, además de neblinas y bancos de niebla. Los vientos serán del sector este entre 10 y 30 km/h.
Oeste
Para el oeste, Inumet pronostica una mínima de 5 °C y una máxima de 16 °C.
Durante la mañana estará nuboso y cubierto, con neblinas y bancos de niebla. Los vientos serán del sector este entre 20 y 30 km/h.
En la tarde y noche estará nuboso, con períodos de cubierto y probables precipitaciones aisladas. Los vientos soplarán del este entre 10 y 30 km/h.
Norte
El norte del país tendrá las temperaturas más altas de la jornada, con una mínima de 9 °C y una máxima de 17 °C.
Para la mañana se espera cielo cubierto, precipitaciones aisladas y baja probabilidad de tormentas, además de neblinas. Los vientos serán del sector este entre 10 y 30 km/h, con períodos de variables de entre 0 y 10 km/h.
Durante la tarde y noche continuará cubierto y aumentará la inestabilidad, con precipitaciones y probables tormentas, además de neblinas y bancos de niebla. Los vientos serán del sureste y este entre 10 y 30 km/h, con períodos de variables de hasta 10 km/h.