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Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este miércoles 19 de agosto

Para Montevideo y el Área Metropolitana, Inumet pronostica una temperatura mínima de 6 °C y una máxima de 13 °C

19 de agosto de 2026 7:22 hs
Cielo nuboso a algo nuboso en el área metropolitana.
Cielo nuboso a algo nuboso en el área metropolitana. Foto: Leonardo Carreño.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé para este miércoles 19 de agosto una jornada con cielo nuboso, presencia de nieblas y neblinas en buena parte del país, mientras que las precipitaciones se concentrarán principalmente en el este y norte, donde además existe probabilidad de tormentas.

Montevideo y Área Metropolitana

Para Montevideo y el Área Metropolitana, Inumet pronostica una temperatura mínima de 6 °C y una máxima de 13 °C.

Durante la mañana estará nuboso, con períodos de cubierto, y se esperan neblinas y bancos de niebla. Los vientos soplarán del sector este entre 10 y 30 km/h.

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En la tarde y noche continuará nuboso, nuevamente con neblinas y bancos de niebla. El viento se mantendrá del este, con velocidades de entre 10 y 30 km/h.

Este

En el este del país, la temperatura estará entre los 7 °C y los 16 °C.

La mañana se presentará cubierta, con precipitaciones aisladas, neblinas y bancos de niebla. Los vientos serán del sur al sureste entre 10 y 30 km/h.

Para la tarde y noche se prevé que continúe cubierto, con probables precipitaciones, además de neblinas y bancos de niebla. Los vientos serán del sector este entre 10 y 30 km/h.

Oeste

Para el oeste, Inumet pronostica una mínima de 5 °C y una máxima de 16 °C.

Durante la mañana estará nuboso y cubierto, con neblinas y bancos de niebla. Los vientos serán del sector este entre 20 y 30 km/h.

En la tarde y noche estará nuboso, con períodos de cubierto y probables precipitaciones aisladas. Los vientos soplarán del este entre 10 y 30 km/h.

Norte

El norte del país tendrá las temperaturas más altas de la jornada, con una mínima de 9 °C y una máxima de 17 °C.

Para la mañana se espera cielo cubierto, precipitaciones aisladas y baja probabilidad de tormentas, además de neblinas. Los vientos serán del sector este entre 10 y 30 km/h, con períodos de variables de entre 0 y 10 km/h.

Durante la tarde y noche continuará cubierto y aumentará la inestabilidad, con precipitaciones y probables tormentas, además de neblinas y bancos de niebla. Los vientos serán del sureste y este entre 10 y 30 km/h, con períodos de variables de hasta 10 km/h.

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