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Frente Amplio respaldó a Goyeneche y rechazó "ataques" luego de la polémica por artículo de la rendición que le hubiese otorgado una partida

Ni el Frente Amplio ni la oposición acompañaron en la Cámara de Diputados el artículo del Ministerio de Relaciones Exteriores que le hubiese permitido a Goyeneche cobrar una partida por productividad

20 de agosto de 2026 16:40 hs
Fabiana Goyeneche en una actividad del Ministerio de Relaciones Exteriores

Fabiana Goyeneche en una actividad del Ministerio de Relaciones Exteriores

Foto: instagram Fabiana Goyeneche

La Presidencia del Frente Amplio emitió un comunicado en las últimas horas en respaldo a Fabiana Goyeneche, integrante del sector Casa Grande y contratada como asesora en la Cancillería en régimen de pase en comisión, ante los "ataques y la exposición pública" a la que ha sido sometida.

En el comunicado, el Frente Amplio —a través de la Presidencia que hoy ejerce Fernando Pereira— sostuvo que no es correcto atribuirle a Goyeneche "acciones que no realizó" y responsabilizarla por una decisión que tomó el gobierno.

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Según lo relatado por las propias autoridades del ministerio en la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda, el artículo se incluyó a raíz de una "petición" que había hecho una funcionaria del Ministerio de Economía y Finanzas que presta funciones en pase en comisión de la Cancillería. Eso es lo que ocurre con Goyeneche, que es funcionaria presupuestada de Economía.

De esta manera, aunque no se la nombró específicamente en la comisión, la oposición entendió que se trataba de un artículo con "nombre y apellido".

En la Cámara de Diputados la votación de este artículo fue rechazada por unanimidad, incluyendo a los legisladores del Frente Amplio. No recibió ningún voto a favor y, por ende, quedó por el camino.

Según la Presidencia del Frente Amplio, Goyeneche "no presentó un escrito ante Jurídica, no solicitó la elaboración de una norma ni pidió la creación de un beneficio para sí misma". "En el marco de su desempeño en comisión en el Ministerio de Relaciones Exteriores, realizó una consulta administrativa ante la existencia de respuestas contradictorias respecto a cómo se implementaba el pago de un rubro salarial ya existente; no un pago adicional ni una compensación extraordinaria", remarca el comunicado.

Y agrega que fue a raíz de esa "consulta" que la administración decidió iniciar un expediente y posteriormente "elaborar una norma" para contemplar a los otros funcionarios no presupuestados en el cobro de este tipo de partidas.

Según el escrito de la Presidencia del Frente Amplio, además, cuando se inició el expediente se consultó a Goyeneche si quería continuar la documentación, pero esta "no dio respuesta".

"No fue una norma solicitada ni gestionada por Fabiana Goyeneche", insiste el escrito. Goyeneche cumple actualmente funciones como asesora de Asuntos Culturales de la Cancillería.

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