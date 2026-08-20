Frente Amplio respaldó a Goyeneche y rechazó "ataques" luego de la polémica por artículo de la rendición que le hubiese otorgado una partida

La Presidencia del Frente Amplio emitió un comunicado en las últimas horas en respaldo a Fabiana Goyeneche , integrante del sector Casa Grande y contratada como asesora en la Cancillería en régimen de pase en comisión, ante los "ataques y la exposición pública" a la que ha sido sometida.

En el comunicado, el Frente Amplio —a través de la Presidencia que hoy ejerce Fernando Pereira— sostuvo que no es correcto atribuirle a Goyeneche "acciones que no realizó" y responsabilizarla por una decisión que tomó el gobierno.

El origen del episodio está en un artículo que incluyó el Ministerio de Relaciones Exteriores en la Rendición de Cuentas . Allí se buscaba actualizar la normativa para que los funcionarios que cumplen pases en comisión en Cancillería puedan cobrar determinadas partidas asociadas a los compromisos de gestión , como la productividad, algo que hoy solo pueden hacer los presupuestados.

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Según lo relatado por las propias autoridades del ministerio en la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda , el artículo se incluyó a raíz de una "petición" que había hecho una funcionaria del Ministerio de Economía y Finanzas que presta funciones en pase en comisión de la Cancillería . Eso es lo que ocurre con Goyeneche, que es funcionaria presupuestada de Economía.

De esta manera, aunque no se la nombró específicamente en la comisión, la oposición entendió que se trataba de un artículo con "nombre y apellido".

En la Cámara de Diputados la votación de este artículo fue rechazada por unanimidad, incluyendo a los legisladores del Frente Amplio. No recibió ningún voto a favor y, por ende, quedó por el camino.

Según la Presidencia del Frente Amplio, Goyeneche "no presentó un escrito ante Jurídica, no solicitó la elaboración de una norma ni pidió la creación de un beneficio para sí misma". "En el marco de su desempeño en comisión en el Ministerio de Relaciones Exteriores, realizó una consulta administrativa ante la existencia de respuestas contradictorias respecto a cómo se implementaba el pago de un rubro salarial ya existente; no un pago adicional ni una compensación extraordinaria", remarca el comunicado.

Y agrega que fue a raíz de esa "consulta" que la administración decidió iniciar un expediente y posteriormente "elaborar una norma" para contemplar a los otros funcionarios no presupuestados en el cobro de este tipo de partidas.

Según el escrito de la Presidencia del Frente Amplio, además, cuando se inició el expediente se consultó a Goyeneche si quería continuar la documentación, pero esta "no dio respuesta".

"No fue una norma solicitada ni gestionada por Fabiana Goyeneche", insiste el escrito. Goyeneche cumple actualmente funciones como asesora de Asuntos Culturales de la Cancillería.