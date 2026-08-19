Cosse dijo que es "inmoral" atacar a Fabiana Goyeneche luego de polémica por artículo de la Rendición de Cuentas que le hubiese otorgado partida económica

La vicepresidenta de de la República, Carolina Cosse, defendió este miércoles a Fabiana Goyeneche , asesora de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores , donde cumple funciones en régimen de pase en comisión proveniente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Cosse tildó de "inmoral" los ataques que recibió en las últimas horas Goyeneche, exdirectora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo e integrante de Casa Grande, el sector de Constanza Moreira, quien más temprano también la había defendido.

La polémica se desató luego de que el Ministerio de Relaciones Exteriores incluyera en el proyecto de Rendición de Cuentas el artículo 122 , que buscaba habilitar el cobro de partidas compensatorias a aquellos funcionarios que prestan servicios en la Cancillería pero que no son presupuestados y están, por ejemplo, en pase en comisión .

Toda mi solidaridad con Fabiana Goyeneche. Ha sido víctima de hostigamiento durante años , de los ataques y agravios mas graves. Expresamos nuestro mas enérgico rechazo a toda forma de violencia política contra las mujeres.

Atacar así a Fabiana es inmoral. Las leyes las propone el Poder Ejecutivo, no Fabiana. Pretender personalizar para agredir y hacer creer que el Gobierno quiere cambiar una ley para beneficiar con $30.000 al año a UNA persona no es serio. ¿Dónde quedó aquello de “duro con las…

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Hoy ese cobro, al menos en Cancillería, está limitado a los funcionarios presupuestados .

En la fundamentación por parte del Poder Ejecutivo de cada uno de los artículos se explicó que el 122 buscaba corregir las "asimetrías" que hoy se daban en la aplicación de esta prima por productividad.

"En particular, el régimen actual habilita la percepción de la partida por parte de funcionarios que se encuentran prestando funciones en comisión en otros organismos del Estado y que, por tanto, no participan del cumplimiento de las metas institucionales del Inciso. Paralelamente, excluye de su percepción a funcionarios que se desempeñan efectivamente en comisión entrante en el ministerio y que sí contribuyen al logro de dichas metas y resultados", sostenía la fundamentación.

Por lo anterior, proponía "adecuar" el régimen vigente.

El diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez preguntó a la delegación del Ministerio de Relaciones Exteriores que concurrió el pasado 21 de julio a la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda por este tema.

Al responder sobre este artículo en particular, la directora general para Asuntos Técnico Administrativos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Virginia Scarppe, explicó que el motivo por el cual se había incluido este artículo refería a "una petición" que había hecho "una funcionaria del Ministerio de Economía y Finanzas que presta funciones en pase en comisión en la Cancillería".

De esta manera, si bien no nombró explícitamente a Goyeneche, la oposición entendió que hacía referencia a su caso.

Scarppe continuó diciendo que la funcionaria se había enterado estando en el Ministerio de Relaciones Exteriores que "dejaba de cobrar esos compromisos en su organismo de origen, pero tampoco los cobraría en la Cancillería".

La solicitud de esa funcionaria, además, se elevó a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Cancillería, que redactó un informe para detallar qué pasaba con los compromisos de gestión. Scarppe contó que en ese informe se determinó que esta situación no se daba en muchos otros ministerios, donde los funcionarios en comisión sí podían cobrar estas partidas compensatorias.

En las conclusiones, la evaluación de la división jurídica consideró —según lo leído por Scarppe en la comisión— que se estaba ante una "situación que denotaría" una "injusticia", dado que la normativa de Cancillería es "de alcance restrictivo", pero esto no se condice con el resto de los ministerios.

A raíz de esto, sugirió que se adecuara la norma.

Sin embargo, el artículo no fue aprobado en la sesión del martes 18 de agosto de la Cámara de Diputados, cuando se sometió a votación un paquete de artículos del inciso 06, correspondiente al Ministerio de Relaciones Exteriores.

Cuando llegó el momento de votar este artículo —que tras el trabajo de la comisión pasó a ser el 118 en vez del 122— ninguno de los legisladores votó afirmativamente. De esta manera, fue rechazado por unanimidad, incluyendo a los legisladores del Frente Amplio, que tampoco lo acompañaron.

VP @CosseCarolina no haga el ridículo, averigüe bien cómo fue todo…



No se regale!



En el Parlamento sabemos que usted es propensa a dar compensaciones a quienes vienen de sus organismos con sueldos altos, pero NO vale todo! https://t.co/GKbd6TaehG — Juan M. Rodríguez 71 (@_RodriguezJuan_) August 20, 2026

El diputado Rodríguez celebró esta decisión. En una rueda de prensa realizada el martes el legislador había estimado que la prima por productividad hubiese ascendido a $ 30 mil nominales mensuales.