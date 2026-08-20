Cerro Largo bajo agua: más de 100 desplazados, comercios paralizados y la espera de recursos económicos para afrontar el día después

Un niño se divierte en el gimnasio más grande de la ciudad. Otro niño, muchos años antes, se entretiene con sus hermanos midiendo el volumen de agua que subirá, si es que sube, por las paredes de su casa. El padre los rezonga, los corrige: no es cuánto sube, es cuándo empieza a bajar.

Christian Morel es hoy intendente de Cerro Largo, pero a los 12, a los 14 y a los 16 años supo ser evacuado de su casa, junto a su familia. Recuerda la anécdota con la misma flexibilidad con la que evoca un recuerdo más reciente: “Hoy veía un par de niños ahí [en el gimnasio] y el niño estaba de fiesta; te voy a ser sincero, estaba de fiesta porque es una cosa rara. Uno tiene que tratar de entretenerse, mis viejos me entretenían a mí y a mis hermanos”.

En las últimas horas, todo el departamento de Cerro Largo se vio afectado por lluvias intensas que alcanzaron hasta 100 milímetros . Melo y Río Branco fueron dos ciudades especialmente perjudicadas.

Las inundaciones en Melo obligaron a mudar el cruce entre Cerro Largo vs Defensor Sporting por el Torneo Clausura a otro escenario

Federico López, alcalde del Municipio de Río Branco , cuenta a El Observador que existen, aproximadamente, 120 personas desplazadas de sus hogares —entre personas evacuadas por las autoridades y autoevacuados. Al miércoles 19, el gimnasio municipal de Río Branco alberga cerca de 50 personas, casi la mitad son niños : 29 son mayores de edad y 21 menores. En Melo, informa Elida Díaz en Canal 5, coordinadora de Ministerio de Desarrollo Social (Mides), hoy hay 19 personas evacuadas; diez son niños.

“Después [de] que se revienta el río [Yaguarón], pasa para la parte de la ciudad y ahí ya no hay más nada que hacer. Evacuar la gente nomás”, explica el alcalde de Río Branco en una llamada que atiende desde el mismo centro deportivo.

López menciona que está todo el día en la calle; que han usado camiones, camionetas y hasta dos lanchas para evacuar personas, pero también animales: perros, gatos, conejos. Este trabajo de los últimos días ha requerido la coordinación del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (CECOED) con el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), pero también con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), el Ejército Nacional, Prefectura Naval, entre otras instituciones.

“Estoy con una tristeza, ¿sabe? Porque tengo un perro que me mandaron de Perú, de regalo, que quedó en casa. Tuve que hacerle unas cosas para que él suba, ¿me entiendes? Pero, si usted lo ve, no va a creer; es muy mimoso y tiene un oído”, cuenta un hombre desplazado del barrio San Rafael a Canal 12 Melo. Otra mujer alojada en el gimnasio sentencia: “Hasta que baje no nos podemos ir”.

Vista desde un dron el teatro de verano en Melo Cerro largo con las inundaciones por las Fuertes lluvias en #Uruguay durante esta semana pic.twitter.com/9JDXzbVi1A — Meteorología Estación bcp (@Estacion_bcp) August 19, 2026

El alcalde reconoce que hace un día no duerme, que las imágenes le complican. Recuerda especialmente una escena en La Coronilla, casi a las afueras de Río Branco: una esquina seca en una casa húmeda, empapada, dominada por el agua. Cuatro pares de pies en un rincón, esperando.

“Realmente estamos asustados porque hemos mirado los pronósticos y no es nada bueno”, continúa el alcalde.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) realizó un aviso a la población, que abarca desde el miércoles 19 al viernes 21, y advierte por lluvias especialmente abundantes. Pero el pronóstico al que se refiere el alcalde va un poco más allá: en su Boletín de tendencias climáticas, el instituto previó que el fenómeno de El Niño alcanzará una “intensidad muy fuerte” durante los meses de octubre a diciembre y afectará, en especial, la zona norte del país.

A nivel comercial, las tiendas duty free que caracterizan las avenidas de Río Branco están con el agua en la puerta. El alcalde reconoce que dependen mucho del turismo y todo esto perjudica la infraestructura y lo económico: comercios que no trabajan, que no facturan, tránsito cortado. La terminal de ómnibus también se encuentra cerrada momentáneamente, cuenta López. Tanto el alcalde como el intendente mencionan que están en contacto con los comerciantes de los locales y reconocen que es un tema “delicado”.

“[Es] lo que mueve la fuente de dinero de ingresos para un porcentaje muy alto de la población de Río Blanco, y realmente nos preocupa, porque los free shops están bajo agua; se cortó el tránsito, el agua está en la puerta“, aclara López.

El día después

Hace días que Morel también pierde el sueño. Lo cuenta cuando habla de lo que pasará luego de que el agua baje y el río vuelva a su cauce. Al intendente le preocupa qué va a pasar con las personas evacuadas, qué será de esas casas llenas de barro, mugre y muebles rotos. Sobre esto, evoca su propia experiencia:

“Yo vivía frente al río Yaguarón y tuve tres crecientes que me entraron dentro de la casa (...) Después de entrar diez centímetros, y que el agua se fuera a las tres horas, y esos diez centímetros [dejen] una mugre total, te rompieran ropero, te rompieran ropa; eso lo viví”, explica.

En su función pública, a Morel le preocupa el día después: el intendente afirma que el gobierno local vive una “situación muy grave”.

En mayo de este año, el intendente había realizado una auditoría para saber en qué estado se encontraba la Intendencia de Cerro Largo, tras la gestión del intendente del período anterior, José Yurramendi, también del Partido Nacional.

Entre procesos de compras no competitivos e insuficiencia de saldos, el intendente actual decidió derivar el proceso a Fiscalía, ante la presunción de irregularidades. Yurramendi había desestimado estas acusaciones y le había pedido a Morel que “se dedicase” a gobernar.

Meses después, con el agua en la puerta, Morel entiende que la Intendencia “no tiene cómo enfrentar los gastos” y espera alguna señal desde el gobierno nacional: “Ojalá que, por parte del gobierno central, llegue algo de dinero que sea destinado a esto, porque la verdad que vamos a quedar muy, muy tirados”.

Y una señal llega, en forma de llamada de parte del presidente Yamandú Orsi. El intendente reconoce que la llamada fue rápida, pero que demuestra una intención “fundamental“. Todavía no han hablado de ayudas económicas ni tampoco sobre las líneas de crédito de organismos internacionales, anunciados por el Poder Ejecutivo hace semanas, y que buscan asistir los desastres climáticos que deje el fenómeno de El Niño.

López explica que “siempre están en contacto“ a nivel nacional, pero que también están tratando de tocar puertas para que lleguen las ayudas: “Creo que esto es en conjunto. Acá no hay que mirar color político, no hay que mirar nada; hay que tratar de atender a toda la gente y unirnos todos para cumplir la función que estamos“.

En línea con esto, la coordinadora del Mides en Melo cuenta a Canal 5 que, desde el ministerio, duplicarán las transferencias económicas a las personas evacuadas que ya contaban con su ayuda y también se ampliará momentáneamente a las que no.

Este jueves, el director del Sinae, Leandro Palomeque, anunció que ya se están ejecutando los proceso de compra de equipamiento “para la etapa de desplazamiento e, inclusive, las etapas iniciales de retorno“ que son compras de carácter nacional y están pensadas para reforzar el trabajo de los centros coordinadores departamentales de emergencia.

Desde el CECOED, Lucía Silvera, coordinadora regional de Cerro Largo, afirma que las personas evacuadas tienen sus necesidades cubiertas, pero que la pregunta es qué pasará cuando el agua baje.

En entrevista con Canal 12 Melo, Silvera dice: “Ahora viene la parte de volver a su hogar. El daño material es el daño que te deja cuando te entra agua a tu casa: las paredes, la humedad y [los] muebles. En esta oportunidad fue solo lluvia, por lo menos, zafamos el tema del viento. Ahora voy yendo a los galpones, vamos a mandar unas cosas para Río Branco, igual ahora empezó a bajar el río Yaguarón. La laguna se mantiene pero el río empezó a bajar“.