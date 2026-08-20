Diputada pidió a UTE y OSE exonerar tres meses de facturas a familias afectadas por las inundaciones en Treinta y Tres

La diputada por Treinta y Tres Mónica Pereira solicitó a los directorios de UTE y OSE que exoneren durante tres meses el pago de las facturas de electricidad y agua potable a las familias afectadas por las inundaciones que golpean al departamento.

La legisladora presentó este miércoles dos notas, una dirigida a la presidenta de UTE, Andrea Cabrera, y otra al presidente de OSE, Pablo Ferreri, en las que pidió que la medida alcance, como mínimo, las facturas correspondientes a agosto, setiembre y octubre de 2026 .

El planteo se produce en momentos en que Treinta y Tres atraviesa una situación complicada por las crecidas de ríos y arroyos. En las notas, Pereira señaló que el río Olimar se encontraba en 9,40 metros frente a la ciudad de Treinta y Tres y continuaba creciendo , mientras otras zonas del departamento también sufrían las consecuencias de las inundaciones.

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De acuerdo con los datos del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed) citados por la diputada, había aproximadamente 1.300 personas evacuadas y autoevacuadas en Treinta y Tres.

Pereira sostuvo además que existe un número importante de familias que abandonaron sus viviendas por sus propios medios y que, por esa razón, no aparecen incluidas en el registro oficial.

"Detrás de estas cifras hay familias que atraviesan una situación profundamente difícil", afirmó la legisladora en las cartas enviadas a ambos organismos.

Según indicó, al impacto material provocado por el agua se sumarán los gastos que las familias deberán afrontar cuando puedan regresar a sus viviendas, entre ellos reparaciones y reposición de bienes esenciales.

Piden exonerar las facturas de agosto, setiembre y octubre

Pereira planteó que el beneficio no se limite a una única factura, sino que se extienda durante al menos tres meses para acompañar el período posterior a la emergencia.

En concreto, solicitó que UTE y OSE exoneren íntegramente las facturas de agosto, setiembre y octubre de 2026 correspondientes a las personas y familias directamente afectadas por las inundaciones.

La identificación de los beneficiarios podría coordinarse entre las empresas públicas, el Cecoed y las demás instituciones que trabajan en territorio, propuso la diputada.

"Exonerar del pago de las facturas correspondientes a los hogares directamente afectados por esta emergencia significaría aliviar, aunque sea en parte, la carga económica que deberán soportar estas familias", expresó Pereira.

La legisladora señaló que esos recursos podrían destinarse a necesidades inmediatas como alimentación, limpieza, reparaciones y reposición de bienes indispensables perdidos como consecuencia de las inundaciones.

El Niño, otro argumento planteado por la diputada

En las cartas, Pereira también hizo referencia a las perspectivas meteorológicas para los próximos meses y a la presencia del fenómeno de El Niño.

La diputada sostuvo que sus efectos pueden generar nuevos períodos de precipitaciones capaces de "prolongar o incluso agravar" la situación que atraviesa Treinta y Tres.

Por ese motivo, argumentó que las medidas de apoyo no deberían concentrarse exclusivamente en la emergencia inmediata, sino contemplar también el período en el que las familias deberán recuperar sus viviendas y recomponer su vida cotidiana.

"Sabemos que una medida de estas características no puede reparar las pérdidas materiales ni la angustia de tener que abandonar el propio hogar. Sin embargo, estamos convencidos de que cada alivio importa cuando una familia tiene que empezar a recuperar su casa y reconstruir su cotidianeidad", concluyó Pereira en las solicitudes enviadas a UTE y OSE.