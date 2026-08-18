Inundaciones en el interior: evacuados, calles cortadas y un hombre rescatado en Melo tras las fuertes lluvias

Las intensas lluvias registradas entre la tarde y la noche de este lunes y la madrugada del martes provocaron inundaciones, evacuaciones, cortes de calles y dificultades para circular en distintos puntos del interior del país.

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Cerro Largo, Rocha y Rivera se encuentran entre los departamentos más afectados, con cursos de agua que aumentaron rápidamente su nivel y provocaron anegamientos. También se reportaron problemas en Durazno y Lavalleja.

Una de las situaciones más complejas se registró en Melo , donde la rápida crecida del arroyo Conventos inundó zonas residenciales y obligó a evacuar vecinos.

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Un hombre de 46 años quedó aislado por el agua y tuvo que ser rescatado mediante un operativo en el que participaron efectivos de la Jefatura de Policía de Cerro Largo, la Intendencia y el Ejército. Tras ser retirado del lugar, fue trasladado a la casa de un familiar y se encontraba en buen estado de salud, según la información oficial.

Puentes y calles cortadas por el agua en Rocha

Las precipitaciones también generaron complicaciones en Rocha. En Castillos, el puente de la calle Lavalleja, próximo a la ruta 9, quedó desbordado e intransitable debido al aumento del nivel del agua.

Las autoridades también advirtieron por la situación del Camino Guardia del Monte y pidieron a quienes circulen por la zona que lo hagan con máxima precaución y a velocidad reducida.

El alcalde de Castillos, Gastón Larrosa, confirmó la situación y exhortó a los vecinos y conductores a no intentar atravesar los pasos cubiertos por agua.

En el balneario Laguna Merín, en Cerro Largo, las precipitaciones también provocaron la inundación de numerosas calles.

Cerro Largo: 27 personas asistidas entre Melo y Río Branco

La Jefatura de Policía de Cerro Largo informó que mantiene un operativo en diferentes puntos del departamento ante las consecuencias de las intensas precipitaciones, bajo las directivas del Comité Departamental de Emergencias.

En Melo, 11 personas permanecen alojadas en el Gimnasio Municipal: dos hombres, cuatro mujeres y cinco niños. Personal de la Seccional 2ª realiza relevamientos de forma permanente y mantiene la asistencia en coordinación con las autoridades locales.

La situación también afecta a Río Branco, donde hasta la hora 08:00 habían sido asistidas 16 personas pertenecientes a seis núcleos familiares. De ese total, nueve son adultos y siete menores.

Doce de los afectados permanecen alojados en el gimnasio de UTU, mientras que otras cuatro personas se autoevacuaron y se encuentran en viviendas de familiares.

De esta forma, entre Melo y Río Branco hay 27 personas asistidas como consecuencia de las inundaciones.

Crecida del río Yaguarón y agua sobre la ruta 18

Las autoridades también mantienen bajo vigilancia los principales cursos de agua. El río Yaguarón alcanzó una altura de 4,45 metros y registra una crecida de aproximadamente siete centímetros por hora.

En tanto, Laguna Merín se ubicaba en 3,75 metros.

La Policía también constató la presencia de agua sobre la calzada de la ruta 18, a la altura del río Tacuarí. El tránsito permanece habilitado para vehículos livianos, aunque las autoridades exhortaron a circular con extrema precaución.

La Jefatura de Policía señaló que continúa monitoreando la evolución de la situación junto con las autoridades departamentales y mantiene desplegados efectivos y vehículos para atender eventuales requerimientos de la población.

Preocupación en Rivera por la situación en zonas rurales

En Rivera, la acumulación de agua saturó campos y provocó la crecida de distintos cursos de agua.

La situación generó preocupación entre productores rurales por el estado del ganado y las pasturas, además de las dificultades para desplazarse por caminos rurales. A esto se suma la previsión de nuevas precipitaciones en la zona.

Camión con animales volcó al intentar cruzar un tramo inundado en Durazno

Las lluvias también provocaron inconvenientes en Durazno, donde durante la tarde del lunes volcó un camión que transportaba animales.

El vehículo intentaba atravesar un tramo cubierto por agua en el camino hacia el puente Sauce, próximo a la localidad de Feliciano. La creciente habría impedido que completara el cruce y el camión terminó volcado sobre uno de sus laterales y parcialmente sumergido.

Por otra parte, José Batlle y Ordóñez, en Lavalleja, registró acumulados cercanos a los 80 milímetros en pocas horas, lo que provocó el anegamiento de varias calles.

Ante la situación, las autoridades recomendaron extremar las precauciones al circular, no intentar atravesar pasos o puentes cubiertos por agua y mantenerse atentos a la evolución de los cursos de agua.