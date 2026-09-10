Así se vive en la Rural del Prado el día previo al estreno de la exposición agropecuaria de la ARU

La fluida descarga de animales en los embarcaderos para el control veterinario y de documentos; diseñadores, albañiles, pintores, carpinteros y más alistando stands; cabañeros instalándose en los históricos galpones; y mucha gente a paso apurado por las más de 10 calles internas: el día previo al estreno de la Expo Rural del Prado es siempre una jornada intensa .

La tradicional muestra ganadera y de otros rubros básicamente del mundo de los agronegocios, organizada por la Asociación Rural del Uruguay (ARU) , comenzará este viernes 11 de setiembre y se extenderá hasta el domingo 20.

Este jueves 10 el común denominador en el predio de exposiciones del Prado era una mezcla de ingreso de bovinos, ovinos y equinos, el chequeo sanitario de los veterinarios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), la instalación de los reproductores en los galpones, el inicio de las calificaciones de la muestra de la Sociedad Uruguaya de Cunicultores (SUDEC) -hay unos 200 conejos- y la preparación de pabellones y stands.

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Una novedad, adversa, es que este año no están las aves, que suelen ser casi 500: la exposición de la Sociedad de Cabañeros Avicultores del Uruguay (SACU) se canceló pocos días antes de la edición 121 de la Exposición Agropecuaria por decisión del gobierno, con base en la declaración de emergencia sanitaria por un foco de influenza aviar en Colonia.

En el sitio donde habitualmente hay aves esta vez se instaló la guardería de corderos del Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL).

La Expo Rural del Prado está llena

Según fuentes de la organización consultadas en el predio por El Observador, este año "el Prado está lleno", con 1.430 ejemplares considerando solo razas bovinas, ovinas y equinas, pero serán cerca de 2.000 sumando conejos, cabras, suinos y canes.

Esos animales participarán en juras, remates, pruebas y exhibiciones especiales.

Además, participan unos 650 expositores en el sector de la muestra comercial, artesanal y agroindustrial, con propuestas de los sectores público y/o privado.

La preparación de varias salas de conferencias, decenas de locales gastronómicos y otros espacios también era parte este jueves de la puesta a punto de la tradicional muestra ganadera de la ARU.

Se espera que, si el estado del tiempo es el adecuado, unas 400 mil personas visiten el predio de exposiciones considerando las 10 jornadas de actividades, cada día desde las 9 y hasta la madrugada siguiente (para quienes disfruten de Plaza Prado, que abre en su caso a la hora 20, cada noche con espectáculos).

Otro dato trascendente, si bien es difícil precisarlo, es que se estima que entre personal de ARU permanente y contratado especialmente, más el de cada uno de los expositores ganaderos y de otros rubros, son alrededor de 10.000 las personas que obtienen ingresos relacionados con la Expo Rural del Prado.