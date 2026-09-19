¿Cuándo y a qué hora será el equinoccio de primavera 2026 en Uruguay?

El Observatorio Astronómico Los Molinos (OALM) confirmó el día y la hora exacta en la que se producirá el equinoccio de primavera 2026 en Uruguay .

El fenómeno astronómico que marcará el comienzo de la estación posterior al inverno en el hemisferio sur tendrá lugar el martes 22 de septiembre a las 21:05 hrs , de acuerdo con el calendario de eventos astronómicos publicado por el organismo dependiente del Ministerio de Educación y Cultura .

El equinoccio es el momento exacto en el que el Sol atraviesa el ecuador celeste, una línea imaginaria que representa la proyección del ecuador terrestre sobre la esfera celeste. Este fenómeno ocurre dos veces al año, en marzo y septiembre, y da inicio a distintas estaciones según el hemisferio.

OpenAI desvela seis nuevos casos de desajuste en el comportamiento de sus modelos de IA

Un estudio reveló qué motiva a los liceales uruguayos para emprender

El nombre procede del latín aequinoctium y hace referencia a una duración similar entre las horas de luz y de oscuridad.

La sucesión de las estaciones está relacionada con la inclinación del eje terrestre, de aproximadamente 23,5 grados respecto del plano de la órbita alrededor del Sol, que genera variaciones en la incidencia de los rayos solares sobre cada región del planeta a lo largo del recorrido orbital.

A partir del comienzo de la primavera austral, los días serán progresivamente más largos hasta alcanzar el solsticio de verano, cuando se registre la mayor duración del período diurno en el hemisferio sur.

¿Cuándo y a qué hora empieza la primavera 2026 en Uruguay?

Si bien el calendario popular demarca el inicio de la primavera cada 21 de septiembre, lo cierto es que el arribo formal de la estación se producirá con el equinoccio de primavera.

Observatorio Astronómico Los Molinos (OALM)

Según el cronograma de OALM, el fenómeno astronómico se desarrollará el martes 22 de septiembre a las 21:05 hrs.