Lubetkin advirtió que "no es fácil" abandonar el Mercosur y dijo que Brasil "pierde" si Bolsonaro concreta su planteo en caso de ser electo

El canciller Mario Lubetkin aseguró que si Flávio Bolsonaro triunfa en el balotaje a Brasil no le será fácil abandonar el Mercosur , una intención que ha expresado el candidato a lo largo de la campaña electoral que tendrá su segunda vuelta el próximo 25 de octubre.

En una entrevista publicada en Folha de San Pablo, Lubetkin fue consultado sobre la postura de Bolsonaro , hijo del expresidente y que obtuvo una leve ventaja sobre Luiz Inácio Lula Da Silva (47,02% vs 45,16%) en las pasadas elecciones del 4 de octubre.

" Abandonar el Mercosur no es fácil. Existen demasiados acuerdos interconectados en el ámbito empresarial, lo que causaría pérdidas significativas para la economía brasileña . Además, hay demasiados mecanismos que impiden una salida tan rápida", respondió el ministro uruguayo.

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Y agregó: " Espero que, si este señor es elegido para presidir Brasil, cuando empiece a gobernar se dé cuenta de que muchas de las afirmaciones hechas durante la campaña electoral resultan poco prácticas una vez que se asume el cargo ".

Durante la campaña, Bolsonaro llamó a que Brasil "se libere" de las "amarras" del Mercosur y que pueda negociar por su cuenta acuerdos comerciales con otros países. En esa línea, el candidato se mostró dispuesto a seguir "el camino" tomado por Javier Milei en Argentina luego de firmar un acuerdo comercial y de inversiones con el gobierno de Donald Trump.

Lubetkin, sin embargo, consideró que "objetivamente" si esto sucede "Brasil pierde".

"No es que Brasil, solo y sin el resto de la subregión, sea más fuerte; es más débil. Y me imagino que saben cómo calcularlo y evaluarlo", advirtió.