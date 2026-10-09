Orsi llamó al presidente de Panamá para expresarle la solidaridad de Uruguay ante el terremoto de magnitud 7,7 registrado

El presidente de la República, Yamandú Orsi, conversó con su par panameño, José Raúl Mulino , para expresarle la solidaridad de Uruguay ante el terremoto de magnitud 7,7 que se registró este viernes en ese país.

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Además, el mandatario se puso a disposición para ayudar a los panameños en caso de requerirlo , según lo informado desde la Cancillería.

Desde el ministerio agregaron que, por el momento, no hay uruguayos reportados como afectados por este terremoto, que dejó daños materiales en Panamá y algunos heridos, aunque todavía no han trascendido cifras oficiales al respecto.

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El terremoto provocó el colapso de algunos edificios en el centro del país, además de pánico en la capital de rascacielos.

La Ministra Montalvo @DinoskaDinoska y el equipo de Sinaproc @Sinaproc_Panama realizarán una conferencia de prensa para dar un informe a la nación. He dado la instrucción de movilizar personal, recursos y ayuda a los afectados, así como la inmediata acción de todos los…

El sismo se registró a las 12:56 locales con epicentro a 10 km de Pitaloza Arriba, en la provincia de Herrera, en la zona del centro sur del país, y motivó una alerta de tsunami en el Pacífico oriental, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS)

"Estoy en estos momentos en shock y no he podido comunicarme con mi familia", dijo a la AFP Luis Poveda, trabajador de una fábrica en Santiago de Veraguas, centro del país.

Según imágenes de medios locales, se derrumbó parte de un hotel en la localidad de Penonomé, 150 kilómetros al suroeste de Ciudad de Panamá.

También hay serios daños en una iglesia y grietas en otros edificios, de acuerdo con esos reportes.

"Todos salimos corriendo afuera del edificio, las líneas eléctricas (estaban) moviéndose y todo el personal (salió) afuera", dijo a la AFP Arnulfo Santos, otro trabajador de una fábrica de harina en Santiago.

Las autoridades de protección civil evalúan algunos daños, sobre todo en las zonas centrales de Herrera, Azuero, Veraguas, Los Santos y otras regiones.

Una carretera en la provincia de Veraguas presenta grietas, según imágenes difundidas por la prensa local.

Pánico

Foto: EFE/ Bienvenido Velasco

El terremoto, sentido por alrededor de un minuto, sacudió Ciudad de Panamá, donde miles de personas salieron de los edificios presas del miedo, constató la AFP.

El USGS revisó a 7,7 la magnitud del terremoto, tras una primera estimación de 8 y una segunda de 7,6. Los sismos en la capital son inusuales y ocurren principalmente en la occidental provincia de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica.

Más de una decena de réplicas importantes, incluso de 6 grados, se han reportado, de acuerdo con el instituto local de geociencias.

Según los informes preliminares del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), el temblor se sintió en todo el país. Las autoridades llamaron a la calma a la población.

En su cuenta en la red social X, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, dijo haber pedido a los organismos especializados "informes sobre los efectos" del sismo, y llamó a la calma.

"No se debe usar lo sucedido para generar alarmas y desorden", manifestó el mandatario.

El Ministerio de Educación anunció la suspensión de las clases "a nivel nacional" en "todos los centros educativos".

Con información de AFP