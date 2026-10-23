VIDEO | La reacción de Yipio al enterarse de la muerte del Indio Solari: "No sabía"

La comediante y exparticipante uruguaya de Gran Hermano: Generación Dorada, Yisela "Yipio" Pintos , se enteró en vivo de la muerte del Indio Solari durante una entrevista en un programa de streaming y manifestó su sorpresa.

El momento ocurrió mientras hablaba sobre las noticias que había conocido tras salir del reality argentino, donde permaneció aislada durante varios meses.

"Ah, no sabía. No sabía que había fallecido", confesó la actual analista de Gran Hermano Uruguay al enterarse de la noticia.

La escena tuvo lugar durante la entrevista en La Linterna por Bondi Live , cuando Yipio repasaba algunas de las noticias que había descubierto después de salir de la casa y contó que todavía se encontraba con situaciones que desconocía.

"Me enteré de algo horrible. Fuimos a ver a Tan Biónica con Mati y empezaron a hacer un homenaje a un cantante uruguayo y yo no entendía nada, y era Rubén Rada", relató. Luego agregó: "Un montón de noticias que me voy enterando todavía, que no tenía ni idea".

En ese contexto, el periodista Agustín Rey mencionó el fallecimiento del Indio Solari como otro de los acontecimientos que habían ocurrido mientras ella permanecía dentro del programa. La reacción de Yipio fue inmediata: su expresión cambió y respondió con sorpresa: "Ah, no sabía. No sabía que había fallecido".

La reacción de Yipio al enterarse de la muerte del Indio Solari @bondi_liveok (X)

La uruguaya insistió en que desconocía lo sucedido y reconoció: "Claro, todas esas cosas no las sé". Su novio, que también estaba presente durante la entrevista, intervino con un comentario: "Te estás enterando ahora".

El intercambio continuó con una referencia a una de las escenas más recordadas de la historia de Gran Hermano. Rey le dijo: "Vas a tener que hacerte fuerte, diría Solita", en alusión a la frase que Soledad Silveyra utilizó en 2001 para anticiparle a una participante eliminada la noticia de los atentados a las Torres Gemelas.

Ante las risas nerviosas que surgieron durante la conversación, Yipio aclaró que su reacción se debía a esa referencia televisiva y que le resultaba extraño reírse en medio de una noticia de esa naturaleza.

Funeral Indio Solari @vioryvideo (X)

El histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota falleció el 5 de junio de 2026, a los 77 años, en su casa de Parque Leloir. Su partida generó una profunda conmoción entre sus seguidores y en el mundo de la música.

Alrededor de un millón de personas se acercaron al Polideportivo José María Gatica, en Villa Domínico, para darle el último adiós. Las filas superaron los siete kilómetros y, durante casi 20 horas, los fanáticos desfilaron frente al féretro con banderas, flores y remeras de Los Redondos, mientras cantaban sus canciones y se abrazaban entre lágrimas.