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¿A quién bajó de placa el líder de la semana y quiénes quedaron nominados en Gran Hermano Uruguay?

Tras el movimiento de Matías como líder de la semana, el próximo domingo se producirá la primera eliminación de un hombre del reality de Canal 10.

23 de octubre de 2026 8:25 hs
¿A quién bajó de placa el líder de la semana?

¿A quién bajó de placa el líder de la semana?

En una nueva gala de nominación y con múltiples conflictos abiertos, Gran Hermano Uruguay ya tiene a los tres participantes que corren riesgo de abandonar el reality de Canal 10.

Matías, como líder de la semana, modificó la placa y salvó a Laura, por lo que el próximo domingo se producirá la primera eliminación de un hombre de la casa.

"La decisión es 100 por ciento estratégica. Creo que no hay mucho de afinidad", explicó el joven de 20 años, oriundo del barrio Sayago.

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¿A quién bajó de placa el líder de la semana?

Con una placa de nominados que inicialmente estaba integrada por cuatro participantes, Matías salvó el jueves a Laura y dejó a Catán, Facundo y Esteban como los tres concursantes que deberán enfrentar el voto telefónico.

Matías bajó a Laura de la placa de nominados

"Creo que esta decisión puede dejar ciertas cosas claras", agregó el basquetbolista al explicar los motivos de su elección.

¿Quiénes quedaron nominados en Gran Hermano Uruguay?

Tras la salida de Laura beneficiada por el movimiento de Matías, la placa final de nominados en Gran Hermano Uruguay la integran Catán, Facundo y Esteban, este último como consecuencia de la decisión del líder luego de atender el teléfono.

¿Cómo votar en Gran Hermano Uruguay?

Para votar en la placa de nominados de Gran Hermano Uruguay, se debe enviar un SMS al 7020 con la palabra "VOTO" seguida del nombre de la participante. Cada mensaje tiene un costo de 20 pesos uruguayos, IVA incluido, y equivale a un voto.

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