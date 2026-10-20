¿Quién se fue de Gran Hermano Uruguay?

Gran Hermano Uruguay ya tiene una nueva participante eliminada: Victoria Ocampo , quien perdió el mano a mano frente a Bruno Reyes .

La joven de 30 años, oriunda de Ciudad de la Costa , recibió más del 80% de los votos negativos durante la gala del lunes.

"Me quiero quedar en la casa porque todavía no di todo lo que tenía para dar", señaló en el confesionario antes de que se conociera la decisión del público.

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Con un perfil destacado en redes sociales, Ocampo generó repercusiones dentro y fuera del reality de Canal 10 desde su ingreso. Durante su presentación, se definió como una mujer "carismática" y contó que había mantenido relaciones con hombres "muy exitosos", uno de ellos "muy conocido" en el país.

"Me acabo de separar. Me cansé de ser ama de casa, de ser una mujer mantenida. Estuve 10 años en pareja con hombres muy exitosos, uno de ellos muy conocido", indicó.

A partir de esas declaraciones, el periodista Matías González aseguró que habló con fuentes cercanas a la concursante y que pudo confirmar la identidad de la expareja a la que ella había hecho referencia: Nicolás "Diente" López.

Acabo de escuchar que Victoria Campo confirmo mi información les traigo unas fotitos con el diente López También averigüé que estuvieron a principio del 2014 hasta el 2019A mediados del 2019 ella se entera que él le era infiel Súmale que la familia del diente no la quería a victoria porque hizo que se independizara y no estuviera tan pegado a su familia — Maati (@matigonz25_) September 23, 2026

Personas cercanas a la joven confirmaron que ambos mantuvieron una relación varios años atrás, cuando el futbolista desarrollaba parte de su carrera en el exterior.