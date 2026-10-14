VIDEO | "Chiquilines, si quieren me voy": el enojo del "Colo" Gianarelli con los participantes de Gran Hermano, ¿qué pasó?

El conductor de Gran Hermano Uruguay , Eduardo "Colo" Gianarelli , sorprendió en la gala de martes al demostrar abiertamente su enojo con los participantes del reality.

La peculiar escena se dio en la primera comunicación en vivo de la noche entre la casa y el estudio donde, lejos de esquivar la polémica, despertó el llamado de atención del presentador.

¡SE CALENTÓ EL COLO! Ve la casa un poquito apagada y hoy, con la prueba del líder en juego, ¡quiere a todos despiertos! ¿Se activarán los jugadores o seguirá todo tranquilo? #GranHermanoUY https://t.co/GWgpuHSMJ0

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La cuenta oficial del programa compartió el momento en redes sociales con el reclamo de Gianarelli , quien buscaba que los hermanitos se muestren más activos.

"Chiquilines, si quieren me voy": el enojo del "Colo" Gianarelli con los participantes de Gran Hermano

La situación comenzó cuando Gianarelli se comunicó con los concursantes y recibió respuestas como "bien", "sí" y "estamos todos contentos". La escasa participación dificultó el intercambio y llevó al conductor a cuestionar la actitud de los jugadores, que se encontraban a 23 días de haber ingresado al aislamiento.

"Chiquilines, si quieren me voy y no hablamos. Porque ‘bien’, ‘bien’...", lanzó mientras algunos comenzaban a reírse. Sin embargo, enseguida aclaró que no estaba bromeando: "No fue chiste. En esta ocasión no fue chiste".

Eduardo "Colo" Gianarelli @GranHermano_Uy (X)

Bruno, uno de los concursantes, intentó explicar lo que ocurría. El participante de Maldonado repasó las actividades de la jornada: habían realizado la prueba del líder, no habían usado la piscina y varios se habían preparado para recibir al conductor. Jazmín agregó que habían hecho bizcochos, aunque ella todavía no había comido.

Para Gianarelli, esos comentarios no alcanzaban para sostener una conversación dinámica. Por eso, les pidió que aprovecharan las intervenciones en vivo para compartir lo que sucedía dentro de la casa y contar más sobre su experiencia.

"Yo sé que hace 23 días que están aislados, que cada vez se hace más difícil, las rutinas, el peso de no tener vínculos con el afuera, extrañar; pero aprovechen estos contactos para sacar para afuera. Parece que el contacto sea para meterse para adentro, sino para sacar", agregó.

Bruno respondió que la actitud del grupo no se debía necesariamente a una falta de interés. Según explicó, la presencia del conductor podía generar una dinámica similar a la de una clase ordenada, en la que los alumnos esperan su turno para hablar.

"Creo que va por ahí, de orden y respeto me parece que va la cosa. No por falta de interés", señaló.

La charla continuó con Esteban, quien saludó al presentador y le preguntó si desde afuera se percibía la tensión que había en la casa durante la prueba por el liderazgo. Gianarelli respondió que notaba nerviosismo en distintas instancias del juego, desde las nominaciones hasta las eliminaciones y las competencias.

Ante la consulta sobre cuándo podría ingresar para encontrar un ambiente más distendido, el conductor ironizó: "Tengo que entrar en la madrugada del miércoles para que no estén tensos. No sé qué hacer".

¿Quién es el nuevo líder de la semana en Gran Hermano Uruguay?

Tras un final disputada entre Facundo, Fabricio, Jessica y Melanie, la joven oriunda de Piedras Blancas logró ganar la prueba y convertirse así en la nueva líder de la semana.

Melanie es la nueva líder de la semana

Protagonista de un los momentos amorosos con Catan, la concursante gozará de inmunidad, además de la posibilidad de bajar a unos participantes que quede en placa este miércoles.