Gran Hermano Uruguay: dos participantes dieron el consentimiento y tuvieron relaciones

La gala del miércoles de Gran Hermano Uruguay dejó una de las escenas más controvertidas del reality de Canal 10 . La emisión no solo permitió conocer los nombres de los nuevos participantes nominados, sino que también confirmó que dos concursantes dieron su consentimiento y tuvieron relaciones.

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Se trata de Fabricio y Victoria , quienes, tras varios días de complicidad y acercamientos, finalmente concretaron en una habitación, rodeados por sus compañeros.

"¡HUBO BESOOOO! Fabricio y Victoria finalmente dieron el paso y esta historia de amor parece estar cada vez más cerca de llegar a la cima… ¿Habrá sido el comienzo de algo más?", celebró Gran Hermano en sus redes.

La escena entre Fabricio y Victoria se concretó durante la madrugada en uno de los dos cuartos de la casa, ocupado principalmente por las mujeres.

Ante el acercamiento entre ambos, Gran Hermano les solicitó el consentimiento, que los participantes manifestaron levantando el pulgar.

"Sí. Ya está", contestó el joven herrero. "No estamos haciendo nada malo", agregó ella.

¡Fabricio y Victoria están cada vez más picantes! #GranHermanoUY https://t.co/ZPwVzIHPXV — Gran Hermano Uruguay (@GranHermano_Uy) October 8, 2026

Al día siguiente, ya en el confesionario, Fabricio se mostró sonrojado cuando fue consultado por lo ocurrido. "Un caballero no tiene memoria", respondió.

¿Qué pasó en Gran Hermano Uruguay?

La gala del miércoles de Gran Hermano Uruguay dejó a Bruno Acevedo, Guadalupe Conti y Gustavo Fernández en la placa de nominación.

Los tres fueron los más votados de la casa y corren riesgo de ser eliminados del reality de Canal 10. Sin embargo, este jueves, Agustina Zerbino, en su rol de líder de la semana, deberá bajar a uno de ellos.

¿Cómo votar en Gran Hermano Uruguay?

Gran Hermano Uruguay

Para votar en la placa de nominados de Gran Hermano Uruguay, se debe enviar un SMS al 7020 con la palabra "VOTO" seguida del nombre de la participante. Cada mensaje tiene un costo de 20 pesos uruguayos, IVA incluido, y equivale a un voto.