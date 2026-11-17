Tras la salvación de Fabricio y una definición entre tres participantes, protagonizada por Acevedo, Bruno y Juan Martín , Gran Hermano Uruguay ya tiene un nuevo eliminado.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

A nueve semanas de su estreno, el reality de Canal 10 sumó el lunes a su noveno expulsado, mientras que solo 11 jugadores continúan en competencia.

¡BRUNO ES EL NUEVO ELIMINADO! La casa más famosa despide a otro participante. ¿Esperaban este resultado?#GranHermanoUY https://t.co/j3oYfPG0Kk

¿A quién bajó de placa el líder de la semana y quiénes corren riesgo de irse de Gran Hermano Uruguay?

Bruno Reyes se convirtió el lunes en el noveno participante eliminado de Gran Hermano Uruguay .

El joven guardavidas de 32 años cayó en la definición telefónica con Acevedo y Juan Martín, al aglutinar más del 59% de los votos negativos.

Bruno Reyes es el nuevo eliminado de Gran Hermano Uruguay @GranHermano_Uy (X)

"Muchachos, fue un placer. Es una locura esta experiencia. Disfrútenla y no cometan los errores que yo cometí que es enroscarse de más y no disfrutar los momentos", enfatizó en su mensaje de despedida de la casa.

Minutos más tarde y notoriamente emocionado, Reyes insistió que, ante un confinamiento total, "se vive todo muy intenso" y destacó las amistades que se lleva del reality.

"Personas con las que vos pensabas al principio que no te llevabas bien, al final eran tipazos", agregó.

Lista cronológica de participantes eliminados de Gran Hermano Uruguay