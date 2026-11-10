Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x $ 159
Ahora en: Montevideo
icon
19°C
cielo claro
Miércoles:
Mín  19°
Máx  25°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / ESPECTÁCULOS

¿Quién se fue de Gran Hermano Uruguay?

La joven, de 26 años, obtuvo el 80,31% de los votos negativos del público, un resultado que determinó su salida del reality de Canal 10.

10 de noviembre de 2026 8:29 hs
¿Quién se fue de Gran Hermano Uruguay?

¿Quién se fue de Gran Hermano Uruguay?

Tras protagonizar uno de los versus más esperados con Tai y mantener un perfil alto como jugadora desde su ingreso, Agustina Zerbino se convirtió el lunes en la nueva eliminada de Gran Hermano Uruguay.

La joven, de 26 años, obtuvo el 80,31% de los votos negativos del público, un resultado que determinó su salida del reality de Canal 10.

Más noticias

¿Quiénes quedaron nominados en Gran Hermano Uruguay?

¿Quién se fue de Gran Hermano Uruguay?

"Pensé que me quedaba", confesó Agustina en su primer encuentro con Eliana Dide.

¿Quién se fue de Gran Hermano Uruguay?

Oriunda de Carrasco y vinculada al mundo de los influencers, Agustina Zerbino llegó a Gran Hermano Uruguay presentándose como la "oveja negra" de su familia y con ganas de protagonizar la convivencia.

A lo largo de su estadía en el reality de Canal 10 obtuvo dos liderazgos consecutivos, además de protagonizar una sólida amistad con Jazmín.

Gran Hermano Uruguay

"Me fui de la casa siendo yo", sentenció Zerbino.

Las más leídas

Deportivo Maldonado 1-2 Nacional: el tricolor ganó en el Campus y está en semifinales de la Copa AUF Uruguay

"Misión cumplida, acabamos de pasar a la historia": el piloto que llevó al papa León XIV a Paysandú y el gesto del pontífice que nunca olvidará

Cabildo Abierto presenta proyecto de ley para que políticos con deudas con el Estado no puedan cobrar por los votos

BROU habilitó préstamos especiales para jubilados y pensionistas: cómo solicitarlos y el calendario de pagos

Temas

Gran Hermano Uruguay

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos