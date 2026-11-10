Tras protagonizar uno de los versus más esperados con Tai y mantener un perfil alto como jugadora desde su ingreso, Agustina Zerbino se convirtió el lunes en la nueva eliminada de Gran Hermano Uruguay.
La joven, de 26 años, obtuvo el 80,31% de los votos negativos del público, un resultado que determinó su salida del reality de Canal 10.
"Pensé que me quedaba", confesó Agustina en su primer encuentro con Eliana Dide.
¿Quién se fue de Gran Hermano Uruguay?
Oriunda de Carrasco y vinculada al mundo de los influencers, Agustina Zerbino llegó a Gran Hermano Uruguay presentándose como la "oveja negra" de su familia y con ganas de protagonizar la convivencia.
A lo largo de su estadía en el reality de Canal 10 obtuvo dos liderazgos consecutivos, además de protagonizar una sólida amistad con Jazmín.
"Me fui de la casa siendo yo", sentenció Zerbino.