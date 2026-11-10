Tras protagonizar uno de los versus más esperados con Tai y mantener un perfil alto como jugadora desde su ingreso, Agustina Zerbino se convirtió el lunes en la nueva eliminada de Gran Hermano Uruguay .

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La joven, de 26 años, obtuvo el 80,31% de los votos negativos del público, un resultado que determinó su salida del reality de Canal 10 .

"Pensé que me quedaba", confesó Agustina en su primer encuentro con Eliana Dide .

¿Quién se fue de Gran Hermano Uruguay?

Oriunda de Carrasco y vinculada al mundo de los influencers, Agustina Zerbino llegó a Gran Hermano Uruguay presentándose como la "oveja negra" de su familia y con ganas de protagonizar la convivencia.

A lo largo de su estadía en el reality de Canal 10 obtuvo dos liderazgos consecutivos, además de protagonizar una sólida amistad con Jazmín.

Gran Hermano Uruguay @GranHermano_Uy (x)

"Me fui de la casa siendo yo", sentenció Zerbino.