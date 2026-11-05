¿Quiénes quedaron nominados en Gran Hermano Uruguay?

Tras la salida de Laura y con Fabricio al frente del liderazgo, Gran Hermano Uruguay definió el miércoles la nueva placa de nominados.

Con cuatro participantes en riesgo de eliminación, este jueves se conocerá quién será el concursante salvado por el herrero de 31 años.

"TENEMOS PLACA! Ya podés votar a quién querés que abandone la casa más famosa", anunció Gran Hermano en redes sociales.

¡TENEMOS PLACA! Ya podés votar a quién querés que abandone la casa más famosa. Enviá VOTO + NOMBRE al 7020 y hacé valer tu voto. ¿Quién querés que se vaya?#GranHermanoUY https://t.co/2OXnUPBXYf

Los uruguayos "no somos tibios, somos picantes, somos Catán a veces": Matías Catán y el devenir de un protagonista de Gran Hermano Uruguay

La nueva placa de nominados de Gran Hermano Uruguay la integran Acevedo, Agustina, Gustavo y Tai .

¿Cómo votaron cada uno de los participantes de Gran Hermano Uruguay?

Jessica: 3 a Fabricio (sin validez) y 2 a Gustavo

Fabricio: 2 a Acevedo y 1 a Jessica

Matías: 2 a Gustavo y 1 a Jessica

Juan Martín: 2 a Bruno y 1 a Agustina

Agustina: 2 a Acevedo y 1 a Gustavo

Acevedo: 2 a Jazmín y 1 a Agustina

Facundo: 2 a Gustavo y 1 a Agustina

Jazmín: 2 a Acevedo y 1 a Tai

Bruno: 2 a Acevedo y 1 a Tai

Guillermo: 2 a Acevedo y 1 a Gustavo

Gustavo: 2 a Tai y 1 a Jessica

Tai: 2 a Agustina y 1 a Gustavo

Melanie: 2 a Tai y 1 a Matías

Esteban: 2 a Agustina y 1 a Bruno

¿Quién hizo la nominación espontánea en Gran Hermano Uruguay?

Jessica fue la participante de Gran Hermano Uruguay quien hizo esta semana la nominación espontánea.

¿Quién hizo la nominación espontánea en Gran Hermano Uruguay? @GranHermano_Uy (x)

¿Cómo votar en Gran Hermano Uruguay?

Para votar en la placa de nominados de Gran Hermano Uruguay, se debe enviar un SMS al 7020 con la palabra "VOTO" seguida del nombre de la participante. Cada mensaje tiene un costo de 20 pesos uruguayos, IVA incluido, y equivale a un voto.