¿Quiénes quedaron nominados en Gran Hermano Uruguay?

Tras la salida de Laura y con Fabricio al frente del liderazgo, Gran Hermano Uruguay definió el miércoles la nueva placa de nominados.
Con cuatro participantes en riesgo de eliminación, este jueves se conocerá quién será el concursante salvado por el herrero de 31 años.
"TENEMOS PLACA! Ya podés votar a quién querés que abandone la casa más famosa", anunció Gran Hermano en redes sociales.
¿Quiénes son los nuevos nominados de Gran Hermano Uruguay?
La nueva placa de nominados de Gran Hermano Uruguay la integran Acevedo, Agustina, Gustavo y Tai.
¿Cómo votaron cada uno de los participantes de Gran Hermano Uruguay?
- Jessica: 3 a Fabricio (sin validez) y 2 a Gustavo
- Fabricio: 2 a Acevedo y 1 a Jessica
- Matías: 2 a Gustavo y 1 a Jessica
- Juan Martín: 2 a Bruno y 1 a Agustina
- Agustina: 2 a Acevedo y 1 a Gustavo
- Acevedo: 2 a Jazmín y 1 a Agustina
- Facundo: 2 a Gustavo y 1 a Agustina
- Jazmín: 2 a Acevedo y 1 a Tai
- Bruno: 2 a Acevedo y 1 a Tai
- Guillermo: 2 a Acevedo y 1 a Gustavo
- Gustavo: 2 a Tai y 1 a Jessica
- Tai: 2 a Agustina y 1 a Gustavo
- Melanie: 2 a Tai y 1 a Matías
- Esteban: 2 a Agustina y 1 a Bruno
¿Quién hizo la nominación espontánea en Gran Hermano Uruguay?
Jessica fue la participante de Gran Hermano Uruguay quien hizo esta semana la nominación espontánea.
¿Quién hizo la nominación espontánea en Gran Hermano Uruguay?
@GranHermano_Uy (x)
¿Cómo votar en Gran Hermano Uruguay?
Para votar en la placa de nominados de Gran Hermano Uruguay, se debe enviar un SMS al 7020 con la palabra "VOTO" seguida del nombre de la participante. Cada mensaje tiene un costo de 20 pesos uruguayos, IVA incluido, y equivale a un voto.