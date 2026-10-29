¿Quiénes quedaron nominados en Gran Hermano Uruguay?

Tras la salida de Catán y la obtención del liderazgo por parte de Jazmín , Gran Hermano Uruguay definió el miércoles la nueva placa de nominados .

La grilla compuesta por cinco participantes del reality de Canal 10 , experimentará este jueves una baja, por lo que cuatro de los actuales perfilados para abandonar la casa deberán someterse al voto del público para avanzar hacia la siguiente etapa.

"¡TENEMOS PLACA! Así quedaron definidos los nominados y ahora la decisión está en tus manos", informó Gran Hermano en redes sociales.

¿A QUIÉN SALVARÁ JAZMÍN? Nuestros panelistas analizan la placa y especulan sobre a quién elegirá salvar mañana. ¿Ustedes qué piensan? ¿Quién creen que se va a salvar?#GranHermanoUY https://t.co/DyiEp8byww

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La nueva placa de nominados de Gran Hermano Uruguay la integran Bruno , Gustavo , Laura , Melanie y Tai .

A pesar de haber sido la ejecutora de la espontánea, con 3 votos dirigidos a Tai y 2 a Jazmín (sin efecto por ser la líder de la semana), la participante de 67 se perfila como las que podría integrar el mano a mano el próximo lunes.

Este jueves Jazmín bajará de plaza a uno de los cinco participantes nominados de Gran Hermano Uruguay

Gran Hermano Uruguay | Nominación espontánea de Laura @GranHermano_Uy (X)

"Creo que es una persona que vino con un planteo ya, de antemano, estudiado, calculado", señaló Laura al explicar la dirección inicial de su jugada.

¿Cómo nominaron cada uno de los participantes de Gran Hermano Uruguay?

Laura: 3 para Tai y 2 para Jazmín (anulados) - Nominación espontánea

Tai: 2 para Gustavo y 1 para Laura

Bruno: 2 para Gustavo y 1 para Laura

Matías: 2 para Melanie y 1 para Laura

Gustavo: 2 para Tai y 1 para Jessica

Acevedo: 2 para Bruno y 1 para Matías

Agustina: 2 para Tai y 1 para Acevedo

Jessica: 2 para Gustavo y 1 para Laura

Fabricio: 2 para Tai y 1 para Jessica

Melanie: 2 para Fabricio y 1 para Jessica

Juan Martín: 2 para Gustavo y 1 para Acevedo

Guillermo: 2 para Laura y 1 para Gustavo

Esteban: 2 para Bruno y 1 para Tai

Jazmín: 2 para Melanie y 1 para Tai

¿Cómo votar en Gran Hermano Uruguay?

Para votar en la placa de nominados de Gran Hermano Uruguay, se debe enviar un SMS al 7020 con la palabra "VOTO" seguida del nombre de la participante. Cada mensaje tiene un costo de 20 pesos uruguayos, IVA incluido, y equivale a un voto.