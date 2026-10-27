Feroz cruce entre Óscar Belo y Gastón Trezeguet en Gran Hermano Uruguay: "Esto es personal"

Óscar Belo y Gastón Trezeguet protagonizaron uno de los cruces más picantes del panel durante la gala del lunes de Gran Hermano Uruguay .

El intercambio se produjo en la antesala de la definición del voto telefónico que dejó a Matías Catán fuera del reality de Canal 10 , tras perder el mano a mano ante Facundo .

"Cuando te metés con el sueldo ajeno, no está bueno", apuntó el argentino, notoriamente molesto por lo que calificó como una crítica "personal" por parte del periodista deportivo.

VIDEO | Catán salió de la casa de Gran Hermano Uruguay y explotó: "Votaron como el orto"

El cruce entre Óscar Belo y Gastón Trezeguet se inició con un comentario del panelista argentino y exparticipante de la primera edición de Gran Hermano en Argentina.

"Muchos de ahí se pellizcan, como Oscar, que se peleó conmigo y no lo puede creer todavía", apuntó el también conductor de Se Picó, de República Z.

En esa línea, Trezeguet acusó a Belo de haberle quitado el lugar a Leo Sanguinetti, ante lo que el periodista deportivo respondió en tono jocoso: "Oscar es en Argentina. Acá es Óscar".

Feroz cruce entre Óscar Belo y Gastón Trezeguet @NievesClips (X)

Lejos de apaciguar el escenario, Gastón argumentó que era argentino y que hablaba como tal, para luego contraatacar: "Cuando te metés con el sueldo ajeno, no está bueno".

"Te metiste con mi sueldo. Dijiste que yo cobraba poco. Eso es muy personal. Eso es personal y no saber pelear, lo que demuestra la poca técnica que tenés para estar en un panel", arremetió.

¿Qué pasó en la gala del lunes de Gran Hermano Uruguay?

Tras la salvación de Laura y la baja de Esteban, Catán perdió el mano a mano ante Facundo y se convirtió en el primer participante masculino eliminado de Gran Hermano Uruguay.

Oriundo de Pocitos y de alto perfil en el reality de Canal 10, obtuvo el 92,12% de los votos negativos en la definición telefónica.

"¿QUÉ MIERDA ES LO QUE QUIEREN DE UN GANADOR? Hay gente muy floja. Ojalá gane MELANIE, GUSTAVO o FABRICIO también. Soy una persona que dijo “estoy con este” y “estoy con este”, y voy de frente, no hay otra lectura. No sé qué es lo que vieron, pero lo que vieron es todo lo contrario. Si yo soy el villano, yo soy el héroe, el bueno", apuntó Catán ante la consulta de Eliana Dide sobre el resultado de la votación telefónica.

Catán: "Votaron como el orto" @Agustin_Gil (X)

En la misma línea, el ahora exconcursante redobló la apuesta y cerró con otra frase contundente: "Lo último: soy intenso. Tengan linda noche. VOTARON COMO EL ORTO".