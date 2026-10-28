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VIDEO | Catán se cruzó con el panel de Gran Hermano, revindicó su juego y redobló su apuesta: "Dejen de votar como el orto"

En su primera participación tras abandonar el programa con más del 92% de los votos negativos, el ahora exconcursante de 31 años protagonizó varios intercambios acalorados con los analistas.

28 de octubre de 2026 10:32 hs
Catán se enfrentó con el panel de Gran Hermano Uruguay

Catán se enfrentó con el panel de Gran Hermano Uruguay

Matías Catán, el último participante eliminado de Gran Hermano Uruguay, se enfrentó el martes a los panelistas del reality de Canal 10, reivindicó su juego y redobló la apuesta: “Dejen de votar como el orto”.

En su primera participación tras abandonar el programa con más del 92% de los votos negativos, el ahora exconcursante de 31 años protagonizó varios intercambios acalorados con los analistas, entre ellos el argentino Gastón Trezeguet, a quien le pidió que lo dejara hablar.

“Hoy es mi noche, dejame hablar”, remarcó Catán.

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Catán vs. Yipio

En otro tramo de la gala, cuando Yipio le preguntó por su estilo de juego, el exconcursante se mofó del segundo puesto que la uruguaya obtuvo en Gran Hermano: Generación Dorada: “Felicidades por el segundo puesto, no lo vi, no me interesaste”.

En la misma línea, Catán también se mostró indiferente cuando Lucas Fuente le pidió una autocrítica: “Dejame verlos”, respondió.

Catán vs. Gastón Trezeguet

Catán vs. Gastón Trezeguet, así fue el feroz cruce con el panel de Gran Hermano Uruguay

Uno de los intercambios más acalorados de la gala del martes lo protagonizó el argentino Gastón Trezeguet, quien le recriminó a Catán haber señalado ciertas actitudes de juego de los bautizados como "GH kids" y haber hecho comentarios sobre Acevedo días atrás.

"Con boludeces no me vengas vos. Hoy es mi noche, vos estás siempre", respondió el autoproclamado "prócer", para luego insistir: "Acevedo se fue solo del cuarto y volvió solo pidiéndome permiso, que yo ni siquiera lo saqué".

Al instante, Trezeguet respondió con dureza: "¿Qué es un monólogo tuyo?".

Catán vs. el panel de Gran Hermano Uruguay

Ante el intercambio de acusaciones a viva voz, el conductor del ciclo, Eduardo "Colo" Gianarelli, interrumpió molesto, llamó a mantener la calma y cortó el bloque con la presentación de un tape.

"Si hablamos todos juntos es imposible", sentenció.

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