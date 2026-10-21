VIDEO | Así reaccionó Victoria cuando le mostraron el confesionario de Fabricio, donde preguntó si era una chica trans

Durante la gala del martes de Gran Hermano Uruguay , Victoria Campo fue una de las protagonistas. La ahora exparticipante del reality de Canal 10 respondió las preguntas de los analistas y reaccionó en vivo al comportamiento de sus excompañeros tras su salida.

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Sin embargo, uno de los momentos más destacados se produjo cuando le mostraron el confesionario de Fabricio , quien semanas atrás había preguntado si la última eliminada había cambiado de género.

"No entiendo", confesó sorprendida Campo , aunque con un tono jocoso.

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¿Quién es el nuevo líder de la semana en Gran Hermano Uruguay?

El polémico confesionario de Fabricio tuvo lugar durante los primeros días de octubre, antes de que ambos iniciaran un vínculo afectivo en Gran Hermano Uruguay .

En aquella oportunidad, el herrero confesó tener dudas sobre la identidad de género de Campo, la joven oriunda de Ciudad de la Costa y expareja del futbolista Nicolás "Diente" López.

"Con esto estoy en dudas desde el día uno", señaló.

Al no obtener una respuesta de Gran Hermano, Bianchessi explicó que no le preguntó directamente a la joven por temor a que le mintiera. "No me gusta que me mientan", enfatizó.

Fabricio fue al confesonario a preguntar por la identidad de género de una de las participantes @eeemiliano (X)

En la misma línea, Fabricio, quien se convirtió en líder durante la primera semana del reality de Canal 10, agregó que la incógnita surgió porque "era lo único que faltaba" en la competencia.

"Entonces, digo: ‘Estos lo metieron de cayetano así’”, cerró.

La reacción de Victoria cuando le mostraron el confesionario de Fabricio, donde preguntó si era una chica trans

Sin mostrarse molesta y con un tono divertido, Campo preguntó: "¿Quién hubiera pensado una cosa de esas, no?".

Victoria Campo @GranHermano_Uy (X)

Además, reconoció que nunca logró advertir las indirectas que deslizó Fabricio para develar su duda. "Yo no cazaba ninguna", concluyó.