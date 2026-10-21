¿Quién es el nuevo líder de la semana en Gran Hermano Uruguay?

Gran Hermano Uruguay ya tiene un nuevo líder de la semana: se trata de Matías Calimares , quien logró vencer a Tai , Gustavo y Agustina en la prueba final.

El joven de 20 años oriundo de Sayago gozará de inmunidad, además de la posibilidad de bajar de placa a uno de los participantes del reality de Canal 10 que quede nominado este miércoles.

"TENEMOS NUEVO LÍDER! Matías se quedó con el título esta semana y ahora tiene el poder en sus manos. ¿Cómo creen que va a jugar con este nuevo beneficio?", destacó Gran Hermano en redes sociales.

¡TENEMOS NUEVO LÍDER! Matías se quedó con el título esta semana y ahora tiene el poder en sus manos. ¿Cómo creen que va a jugar con este nuevo beneficio?#GranHermanoUY https://t.co/5kOUpPls45

VIDEO | Así reaccionó Victoria cuando le mostraron el confesionario de Fabricio, donde preguntó si era una chica trans

Ya con su salida consumada, la gala del martes de Gran Hermano Uruguay estuvo demarcada por la presencia de Victoria Campo en el estudio.

La última eliminada del reality respondió a las preguntas de los panelistas y reaccionó en vivo a los comentarios de Fabricio, participante con quien mantuvo un vínculo afectivo dentro de la casa.

¿ASÍ QUE FABRICIO YA FUE? Seguimos con Victoria en el panel y, una vez más, sus declaraciones dan que hablar. ¿Qué les gustaría saber ahora? #GranHermanoUY https://t.co/PxZkXF2gZU — Gran Hermano Uruguay (@GranHermano_Uy) October 21, 2026

"Fui yo, con mi onda positiva", remarcó la expareja de Nicolás "Diente" López al ser indagada por el juego que desplegó durante su estadía.

En la misma línea y al ser nuevamente consultada por la posibilidad de mantener el vínculo con el herrero fuera del reality, Campo insistió en que "estaba para disfrutar" y que "no estaba para noviazgo".

"Yo estoy para disfrutar. Además, me separé hace poco y él me dijo lo mismo", sentenció.