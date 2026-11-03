¿Quién se fue de Gran Hermano Uruguay?

Tras la salvación de Tai y la eliminación de Bruno, Gran Hermano Uruguay confirmó el lunes quién fue el nuevo participante en abandonar la casa.

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Se trata de Laura Dotto, quien perdió en la votación telefónica frente a Gustavo y Melanie.

Quién se fue de Gran Hermano Uruguay @GranHermano_Uy (x) "¡TENEMOS NUEVA ELIMINADA! Laura debe abandonar la casa más famosa del país. Una nueva salida que cambia el juego y deja muchas emociones", informó Gran Hermano Uruguay a través de sus redes sociales.

¿Quién se fue de Gran Hermano Uruguay? Con un perfil algo ambiguo y luego de haber sido elegida entre tres aspirantes, Laura Dotto, de 67 años, se convirtió este lunes en la nueva eliminada de Gran Hermano Uruguay.