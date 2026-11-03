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¿Quién se fue de Gran Hermano Uruguay?

Tras la salvación de Tai y la eliminación de Bruno, Gran Hermano Uruguay confirmó el lunes quién fue el nuevo participante en abandonar la casa.

3 de noviembre de 2026 9:04 hs
¿Quién se fue de Gran Hermano Uruguay?

¿Quién se fue de Gran Hermano Uruguay?

Tras la salvación de Tai y la eliminación de Bruno, Gran Hermano Uruguay confirmó el lunes quién fue el nuevo participante en abandonar la casa.

Se trata de Laura Dotto, quien perdió en la votación telefónica frente a Gustavo y Melanie.

Quién se fue de Gran Hermano Uruguay

"¡TENEMOS NUEVA ELIMINADA! Laura debe abandonar la casa más famosa del país. Una nueva salida que cambia el juego y deja muchas emociones", informó Gran Hermano Uruguay a través de sus redes sociales.

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Con un perfil algo ambiguo y luego de haber sido elegida entre tres aspirantes, Laura Dotto, de 67 años, se convirtió este lunes en la nueva eliminada de Gran Hermano Uruguay.

"Me voy feliz. Sé que está mi gente esperándome. Disfruté la casa como loca y defendí mi lugar", expresó la ahora exconcursante durante su primer encuentro con Eliana Dide.

¿Quiénes son los eliminados de Gran Hermano Uruguay?

  • Tatiana Cabrera: Aspirante
  • Victoria Gallego ("Vicky"): eliminada con el 66,96% de los votos negativos.
  • Tatiana Milano ("Tati M."): eliminada con el 64,49% de los votos negativos.
  • Guadalupe Conti ("Guada"): eliminada con el 67,88% de los votos negativos.
  • Victoria Campo: eliminada con el 80,27% de los votos negativos.
  • Matías Catán ("Catán"): eliminado con el 92,12% de los votos negativos.
  • Laura Dorro: eliminada con el 4% de los votos negativos.

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