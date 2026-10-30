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¿A quién bajó de placa la líder de la semana y quiénes quedaron nominados en Gran Hermano Uruguay?

Cuatro son los participantes que deberán enfrentar el voto telefónico el lunes. ¿A quién salvo de placa la líder de la semana?

30 de octubre de 2026 8:55 hs
¿A quién bajó de placa la líder de la semana?

¿A quién bajó de placa la líder de la semana?

Tras el movimiento de Jazmín en calidad de líder de la semana, Gran Hermano Uruguay definió el jueves la placa final de nominados.

Los cuatro participantes que deberán enfrentar el voto telefónico el lunes, intentarán zafar del mano a mano, aunque por su permanencia en el pelotón, integrarán la cena prevista para el domingo.

"El primer motivo es por decisiones claras y justas", subrayó Jazmín al momento de explicar la salvación.

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¿A quién salvo de placa la líder de la semana?

Jazmín decidió bajar de la placa de nominados a Tai, por lo que Laura, Gustavo, Melanie y Bruno deberán enfrentarse en el voto telefónico, cuya resolución se conocerá el lunes.

"El primer motivo es por decisiones claras y justas. Y mi último motivo es que ningún grupo de esta casa me hace temblar el pulso", remarcó la concursante de 22 años antes de comunicar su decisión.

Jazmín bajó de placa a Tai

"Estoy sorprendida", confesó Tai al anoticiarse del movimiento de la líder de la semana.

¿Cómo votar en Gran Hermano Uruguay?

Para votar en la placa de nominados de Gran Hermano Uruguay, se debe enviar un SMS al 7020 con la palabra "VOTO" seguida del nombre de la participante. Cada mensaje tiene un costo de 20 pesos uruguayos, IVA incluido, y equivale a un voto.

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