¿A quién bajó de placa el líder de la semana y quiénes corren riesgo de irse de Gran Hermano Uruguay?

Gran Hermano Uruguay ya tiene definida la placa final de nominados correspondiente a la octava semana de competencia.

Tras el movimiento del líder semanal, Esteban , sólo uno de los cinco participantes que habían recibido la mayor cantidad de votos durante la gala de nominación del miércoles logró evitar la definición telefónica prevista para el lunes.

"Al ver la placa como quedó formada, no hay mucha estrategia", señaló el concursante de 46 años, oriundo del barrio La Unión, al explicar los motivos de su jugada.

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Con un primer listado de nominados integrado por Acevedo, Bruno, Juan Martín, Matías y Fabricio , Esteban decidió bajar de placa al basquetbolista de 20 años.

"Considero que, hoy por hoy y a la altura en la que está el programa, son inevitables los sentimientos. Quien diga que no votó por afinidad, creo que miente", remarcó el líder de la semana antes de dar a conocer su estrategia.

Esteban salvó a Matías de la placa de nominados @GranHermano_Uy (X)

¿Cómo votar en Gran Hermano Uruguay?

Para votar en la placa de nominados de Gran Hermano Uruguay, se debe enviar un SMS al 7020 con la palabra "VOTO" seguida del nombre de la participante. Cada mensaje tiene un costo de 20 pesos uruguayos, IVA incluido, y equivale a un voto.